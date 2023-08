Hetze gegen Geflüchtete: Unbekannte machen Stimmung gegen Unterkunft

In der Stadt brodelt es mal wieder. Seit ein paar Wochen gehen die Gerüchte herum, dass das „Hotel zur Riss“ verkauft werden soll. Interessiert am großen Hotel an der Uferstraße ist die Stadt Biberach, die sich vorstellen könnte, daraus eine Unterkunft für geflüchtete Menschen zu machen. Nun sind anonyme Schreiben an die Anwohnerinnen und Anwohner in Umlauf, deren Inhalt schon im Vorfeld Stimmung gegen die Pläne machen sollen, die sich noch nicht einmal in trockenen Tüchern befinden.

++ Stimmungsmache auf diese Art ist ein schlechter Stil, kommentiert Redakteurin Tanja Bosch hier. ++

Im Schreiben fordern die Unbekannten die Bürgerinnen und Bürger auf, sich an die Stadtverwaltung und auch den Gemeinderat zu wenden inklusive Link, wenn sie Bedenken wegen eines „umfangreichen Wohn–Centers für Flüchtlinge beziehungsweise Geflüchtete“ haben. Mögliche Punkte wurden auch gleich aufgeführt: Es ist die Rede von einer „schwierigen Integration aufgrund konzentrierter Gemeinschaftsunterkünften“ oder auch einer „Verschlechterung der Sicherheitslage rund um das Flüchtlings–Hotel–Center“.

Nutzungskonzept wird erarbeitet

Die Biberacher Stadtverwaltung bestätigt das Interesse am „Hotel zur Riss“, um dort Wohnraum für unterschiedliche Nutzergruppen zu schaffen. Aktuell laufen die Verhandlungen und Gespräche mit dem Eigentümer. „Wir sind hier noch im Austausch, weshalb wir auch noch nicht auf Anlieger oder die Öffentlichkeit zugegangen sind“, sagt Andrea Appel, Pressesprecherin der Stadt Biberach. Dies sei die übliche Vorgehensweise, die Eigentümer von Grundstücken und Liegenschaften auch erwarten dürften.

Die Stadtverwaltung arbeitet derzeit an einem Nutzungskonzept für die Liegenschaft im Sinne einer gemischten Nutzung, das dem Gemeinderat vorgelegt werden soll. Dabei werden auch die vielfältigen Erfahrungen und Herausforderungen, die mit den gedachten Nutzungsformen verbunden sind, berücksichtigt. „Sobald die Rahmenbedingungen abschließend geklärt sind, werden wir selbstverständlich die Öffentlichkeit, insbesondere aber auch die Anlieger, umfassend informieren“, so die Pressesprecherin.

Unterbringung als kommunale Pflichtaufgabe

Die Unterbringung von obdachlosen und geflüchteten Menschen stelle eine kommunale Pflichtaufgabe dar. „Insbesondere die Unterbringung und Integration geflüchteter Menschen — unter anderem auch aufgrund des anhaltenden Kriegs in der Ukraine — stellen dabei eine gesamtgesellschaftliche und humanitäre Herausforderung dar“, so Andrea Appel.

Um den Bedarf auch künftig decken zu können, sei die Biberacher Stadtverwaltung regelmäßig auf der Suche nach geeignetem Wohnraum und geeigneten Liegenschaften. „Ziel ist dabei immer, die Unterbringungspflicht zu erfüllen, ohne auf Sporthallen oder andere öffentliche Einrichtungen zurückgreifen zu müssen“, sagt die Pressesprecherin. Und in diesem Zusammenhang sei die Stadtverwaltung auf das Objekt „Hotel zur Riss“ aufmerksam geworden.