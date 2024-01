IHK bietet Info-Abende zum Thema Weiterbildung

Weiterbildungsinteressierte können sich an zwei Info-Abenden der IHK-Weiterbildung über die Angebote der IHK Ulm sowie weitere Fortbildungsmöglichkeiten informieren und beraten lassen. Zum Beispiel zu Lehrgängen zum Geprüfter Industriemeister, Fach- oder Betriebswirt oder Master Professional, zu Zertifikatslehrgängen oder Fachseminaren.

Die Info-Abende finden am Donnerstag, 18. Januar, um 18 Uhr bei der IHK Ulm, Haus der Wirtschaft, Olgastraße 97 in Ulm, und am Dienstag, 23. Januar, um 18 Uhr im IHK-Bildungszentrum Biberach, Freiburger Straße 40 in Biberach, statt. Die Teilnahme ist kostenfrei, unverbindlich und auch ohne Anmeldung möglich. Bei Fragen steht Thomas Barthel, Telefon 0731/173165, Mail an [email protected], zur Verfügung.