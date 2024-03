Ibot: Spaß haben und dazulernen lautet Motto der TG Biberach

Acht Mannschaften stellt der Ausrichter TG Biberach beim 24. internationalen Biberacher Osterturnier (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse Biberach“. In zwei Altersklassen - A- und B-Jugend männlich und weiblich - wird die TG mit einem Team bei dem Handball-Nachwuchsturnier vertreten sein, in der C-Jugend sind es sogar jeweils zwei.

Keine konkrete Zielsetzung

„Wir haben starke Jahrgänge in der C-Jugend“, erläutert Jugendleiter Peter Engel den Grund, warum die TG Biberach mit so vielen Mannschaften wie noch nie am Start sein wird. Eine konkrete Zielsetzung gebe es nicht.

„Für alle ist es der Saisonabschluss, der Ligabetrieb ist beendet“, so der 50-Jährige. „Alle sollen Spaß haben beim Turnier und dazulernen gegen gute Gegner. Das steht im Vordergrund.“

Einziges Team auf Verbandsebene

Die weibliche B-Jugend hat in der abgelaufenen Saison als einziges TG-Team auf Verbandsebene gespielt. In der Württembergliga I wurden die Biberacherinnen mit 0:28 Punkten Letzter.

„Sie haben viel dazugelernt“, sagt Engel. In der Vorrundengruppe eins trifft die TG beim Ibot auf die HSG Hossingen-Meßstetten, die DJK SF Budenheim und Sindal IF (Dänemark).

Ibot-Start als Meister

Biberachs männliche B-Jugend, die die Qualifikation für die Württembergliga im Vorjahr knapp verpasst hatte, trumpfte in der Saison 23/24 in der Bezirksliga auf und sicherte sich mit 30:2 Punkten die Meisterschaft. „Das Team hat eine gute Saison gespielt“, so der TG-Jugendleiter. Beim Ibot heißen die Vorrundengegner der Biberacher in Gruppe eins nun SSV Bozen (Italien), HG Oftersheim/Schwetzingen, TSV Fortitudo Gossau (Schweiz) und SG BBM Bietigheim.

Den Titel in der Bezirksliga holte sich auch Biberachs weibliche A-Jugend. Die Bilanz: acht Siege und zwei Niederlagen (308:238 Tore). „Sie haben eine starke Spielzeit hingelegt“, sagt Engel. Die Biberacherinnen starten in der Vorrundengruppe eins in das Turnier gegen JH Söflingen & Lehr (Württembergliga), den Bevo HC (Niederlande) und die DJK SF Budenheim (Jugendbundesliga).

Klar positive Bilanz

Die männliche A-Jugend der TG erreichte nach der knapp verpassten Württembergliga-Qualifikation in der Bezirksliga Rang drei mit 13:7 Zählern. Beim Ibot misst sich die TG in der Vorrundengruppe drei mit der NSG EHV/Nickelhütte/Buteo Aue (Sachsenliga) und der HG Oftersheim/Schwetzingen II (Oberliga).

Eine klar positive Bilanz (24:8 Punkte) verbuchte das männliche C-Jugendteam der TG Biberach I. Dies reichte am Ende für Rang drei in der Bezirksliga. Beim Ibot bekommt es die TG I (Gruppe 3) mit der HG Oftersheim/Schwetzingen, dem VfL Günzburg und dem TSV Fortitudo Gossau (Schweiz) zu tun.

Die TG II, die in der Bezirksklasse nur einen Sieg erreichte und die Spielzeit als Tabellenletzter abschloss, spielt in der Vorrundengruppe eins gegen die Kadetten Schaffhausen I (Schweiz), den TSV München-Allach 1909 und den SV Anzing.

Das sind die Gegner von Biberachs C-Juniorinnen

Die C-Juniorinnen der TG Biberach I beendeten die Bezirksliga-Spielzeit auf Rang sechs (14:18 Punkte). Die Gegner beim Ibot heißen in der Vorrunde (Gruppe 2) HSG Hossingen-Meßstetten und SG BBM Bietigheim II. Die TG II (Gruppe 4) spielt gegen die Regionalauswahl Ostschweiz und die DJK SF Budenheim. In der abgelaufenen Kreisliga-A-Saison hatte Biberach II nur knapp Platz drei verpasst.

Ab April werden die männliche sowie weibliche A- und B-Jugend laut Engel in der Qualifikation für die Saison 2024/25 auf Verbandsebene antreten. „Die C-Jugendteams spielen die Qualifikation auf Bezirksebene.“