Ibot: Handball-Highlight an der Riß

An den kommenden Ostertagen wird in Biberach wieder der Jugendhandball im Mittelpunkt stehen. Vom 29. März bis zum 1. April steht die 24. Auflage des internationalen Biberacher Osterturniers (Ibot) auf dem Programm. In fünf Biberacher Hallen werden dann 84 Mannschaften aus fünf Nationen in drei Altersklassen um den „Cup der Kreissparkasse“ spielen.

Das ändert sich bei der weibliche A-Jugend

Seit Beginn des Jahres laufen die Vorbereitungen für das Turnier auf Hochtouren, dieser Tage war die Anmeldefrist beendet. „Wir sind sehr zufrieden mit den Anmeldezahlen, das Maximum wären 88 Mannschaften gewesen, zumal wir erstmals auch bei der weibliche A-Jugend die Spielzeit auf 2 x 20 Minuten erweitert haben“, sagt Silvan Engel, der gemeinsam mit TG-Handball-Abteilungsleiter Joachim Klein und Manuel Kruse die Organisationsfäden in der Hand hält.

Unterstützt werden sie von rund 15 weiteren im engeren Kreis, insgesamt sind während des Turniers rund 350 helfende Hände unterwegs. Selbstredend ehrenamtlich. Die Aufgaben reichen von der Verpflegung über Nachtwachen, Brötchen schmieren, bis zum Kampfgericht. Grundsätzlich gilt es, offene Ohren zu haben. „Fast die gesamte Handballabteilung ist an den Turniertagen auf den Beinen“, sagt Klein mit einigem Stolz. Der Zusammenhalt der Handballer sei schon immer groß gewesen, aber nach Corona hätte es nochmals einen Schub gegeben, der sich natürlich beim Ibot auswirke.

Endrunde in der Wilhelm-Leger-Halle

Gespielt wird auch 2024 in fünf Hallen, die Endrunde findet in der Wilhelm-Leger-Halle statt. Aus zwei Gründen: „Die Halle ist etwas größer als die Mali-Halle, hat deshalb auch einen vierten Teil zum Einspielen und Warmmachen und zudem ist in dieser Halle das Turnierbüro angesiedelt, dass alle Teilnehmer während des Turniers mit allen wichtigen Informationen versorgt“, so Kruse.

Die Geschichte des Ibot reicht im Übrigen zurück bis ins Jahr 1998, als die Handballabteilung der TG Biberach das erste Hallenturnier ausrichtete. In den Folgejahren stieg die Teilnehmerzahl stetig, man erreichte sogar die magische Zahl von 100 teilnehmenden Mannschaften. Auch sehr viele namhafte Mannschaften schrieben sich das Ibot in ihren Jahreskalender. So zählten FA Göppingen, die Füchse Berlin, der SC Magdeburg oder auch die TSG Ketsch bei den Mädchen zu den Stammgästen des Turniers. Das ist in diesem Jahr wieder anders. „Das ist der Jugendbundesliga geschuldet, in der in diesem Jahr noch nach Ostern weitergespielt wird“, erklärt Klein.

Mehr ausländische Vereine am Start

Zudem gibt es inzwischen auch andere Turniere zu diesem Zeitpunkt, etwa in den Niederlanden oder Dänemark. „Auf der anderen Seite müssen ja auch nicht immer die sogenannten Stars dabei sein, wir freuen uns darüber, dass die Mannschaften sehr gern nach Biberach kommen und dass die Anfragen und Anmeldungen wieder zunehmen“, betont Engel. Auch die Zahl der ausländischen Vereine habe wieder zugenommenen. In diesem Jahr kommen die Mannschaften aus Italien, Dänemark, den Niederlanden, der Schweiz und der Großteil wie immer aus Deutschland.

Man könne ein sehr gutes Teilnehmerfeld präsentieren. Mit Oftersheim/Schwetzingen und Coburg spielen bei der männlichen A-Jugend dann doch zwei Jugendbundesligisten mit. Bei der weiblichen A-Jugend ist erstmals der Bevo HC aus den Niederlanden dabei, den man allerdings nicht so gut einschätzen könne, so Manuel Kruse.

Auch der Gastgeber ist wieder mit sieben Teams am Start, allerdings ohne große sportliche Ambitionen. „Wir haben keine große Erwartungshaltung, die Teams sollen Spaß haben“, betont Klein. Es ginge darum, die Spieler und Spielerinnen für ihre Leistungen in der abgelaufenen Saison zu belohnen und wertzuschätzen. Bei der C-Jugend bringt die TG Biberach sogar jeweils zwei Mannschaften an den Start, die besten Chancen, erfolgreich zu sein, räumt Klein der männlichen A-Jugend ein.

Vorfreude ist groß

Dazu dienen auch die Players Partys am Samstag- und Sonntagabend im Abdera. Zudem werde wieder gestreamt. Jedes Spiel ist über die Plattform Solid-Sport zu sehen, allerdings gegen einen geringen Obolus. Über Social-Media-Kanäle wie Instagram und Facebook werde die Begeisterung über das Ibot geteilt.

Die Vorfreude ist groß im Organisationsteam. Man könne es kaum erwarten, bis es endlich losgehe. Auch die Helfer und Helferinnen würden schon mit den Hufen scharren und die Unterstützung der Sponsoren und durch die Stadt stimme. „Wir bekommen die Hallen wieder kostenlos zur Verfügung gestellt und auch die Übernachtung im PG und WG ist gesichert“, sagt Klein. „Wir wollen wieder Werbung machen für unseren Sport, für die TG und seit den Vorkommnissen am Aschermittwoch auch wieder ein besseres Bild Biberachs nach außen tragen.“

Weitere Informationen zum 24. Ibot gibt es unter der Rubrik Turniere auf www.procup.de