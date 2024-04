Ibot-Bilanz fällt positiv aus

Das Fazit des 24. internationalen Biberacher Osterturniers (Ibot) um den „Cup der Kreissparkasse Biberach“ ist bei den Organisatoren von der TG Biberach durchweg positiv ausgefallen. 84 Teams haben die Sieger von der weiblichen und männlichen C- bis zur A-Jugend ermittelt. Diesmal waren fünf Nationen - Deutschland, Italien, Österreich, Niederlande und Dänemark - am Start.

Organisatorisch lief alles glatt

„Organisatorisch ist alles glatt gelaufen. Das ist nicht zuletzt ein Verdienst der rund 350 ehrenamtlichen Helfer gewesen, die alle mit Herzblut und viel Spaß dabei waren und einen top Job gemacht haben“, sagen TG-Handballabteilungsleiter Joachim Klein und Silvan Engel unisono, die gemeinsam mit Manuel Kruse Chefs des 20-köpfigen Organisationsteams waren.

„In den Unterkünften im PG und WG lief alles ruhig ab, so jedenfalls die Rückmeldung der Security, der unser Dank gilt. Sie haben uns in der Nacht Arbeit abgenommen.“ Ein großer Dank gehe ans Rote Kreuz, den Rettungsdienst und die medizinische Nachsorge. „Es gab schon diverse Verletzungen, darunter zwei schwerere“, so Klein und Engel.

Positive Rückmeldungen

Die Rückmeldungen von den Teams seien durchweg positiv gewesen. Vor allem die gute Organisation sei gelobt worden. „Es gab auch Fanpost aus dem Ausland via Social Media und per Mail“, sagen Klein und Engel.

Sportlich gesehen habe das Turnier insgesamt ein gutes Niveau gehabt. Besonders das Halbfinale bei der männlichen A-Jugend zwischen Gossau und Coburg sei hochklassig gewesen, wie auch die Halbfinals in den anderen Altersklassen - männlich wie weiblich. „Die Stimmung in allen Hallen war super.“

Planung für 2025 beginnt im Sommer

Wann die Planung für das Ibot im nächsten Jahr startet? „Wir lassen das Turnier jetzt erstmal in den nächsten zwei Wochen Revue passieren. Und im Sommer beginnt dann die Planung für 2025“, so Klein und Engel. „Das wird ja dann das 25. Ibot sein. Die Vorfreude ist jetzt schon sehr groß.“

Das Ziel sei es, dass weibliche A-Jugendfeld im kommenden Jahr stabil zu halten, beziehungsweise zu vergrößern. „Mehr als acht Teams wären schon wünschenswert“, sind sich beide einig.

Das 24. Ibot in Zahlen

Die 84 Mannschaften traten in Summe mit 1200 Spielerinnen und Spielern an.

Die meisten Teams spielten beim Turnier der männlichen B-Jugend mit: 20 Mannschaften.

Das Frühstücks-Serviceteam um Peter Engel servierte den Sportlerinnen und Sportlern 6000 Wecken, 700 Liter O-Saft, 500 Liter Milch, 60 Kilogramm Marmelade sowie viel Wurst und Käse.

Erstmals ist auch ein Club aus Dänemark am Start gewesen, der Sindal IF. Der Anfahrtsweg war mehr als 1.200 Kilometer lang.

Insgesamt 224 Turnierspiele wurden in den drei Alterklassen - C- bis A-Jugend männlich und weiblich - ausgetragen.

In den fünf Biberacher Hallen - Wilhelm-Leger-, PG-, WG-, BSZ- und Mali-Halle - wurden zusammengerechnet 7504 Tore erzielt.

Rund 350 ehrenamtlichen Helfer waren rund um das Ibot im Einsatz.