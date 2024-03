Hurtigruten-Reise im Filmformat

Bei schönstem Sommerwetter hat Filmemacher Volker Wischnowski eine Fahrt mit einem Schiff der Hurtigruten entlang der norwegischen Küste unternommen und dabei die Landschaft und das Licht in faszinierenden Filmaufnahmen festgehalten. Entstanden ist eine Dokumentation über die Schifffahrtsroute, die Wischnowski am Sonntag, 17. März, ab 15 Uhr im Cineplex Biberach, Waldseer Straße 3, zeigen und kommentieren wird. Der Eintrittspreis beträgt 13 Euro, Karten sind an der Tageskasse oder vorab auf der Kino-Homepage erhältlich.