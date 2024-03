Nach 36 Jahren dirigiert Günther Luderer am Sonntag zum letzten Mal das Biberacher Jugendsinfonieorchester (JSO). Der Geigenlehrer und Orchesterleiter der Bruno-Frey-Musikschule geht im Sommer in Rente. Mit der „Schwäbischen Zeitung“ blickt der 66-Jährige auf die lange Zeit mit den jungen. talentierten Musikerinnen und Musikern zurück.

In dieser Woche feilte Günther Luderer in den letzten Proben vor dem Konzert mit seinen rund 40 jungen Musikern zwischen zehn und 18 Jahren nochmals am Programm für den Konzertabend. Hier ein bisschen mehr Pianissimo bei den Streichern, dort ein bisschen mehr Swingrhythmus im Schlagwerk und dazwischen auch immer mal wieder ein lustiger Spruch - Günther Luderer ist mit Begeisterung und Engagement bei der Sache, um sich mit dem JSO so gut wie möglich dem Publikum zu präsentieren.

„Orchester wird mir fehlen“

„Ja, das Orchester wird mir sehr fehlen“, sagt er mit etwas Wehmut. Nach dem Konzert werde er sich von seinen jungen Musikerinnen und Musikern verabschieden. Im Sommer sei es dann, abgesehen von einigen wenigen Geigenstunden, die er noch geben will, Zeit für die Rente.

Als junger Musiklehrer, der gerade aus dem Studium an die Biberacher Musikschule gekommen war, hatte Günther Luderer 1988 die Leitung des JSO übernommen. Aus der Taufe gehoben worden war es 1976 vom damaligen Musikdirektor Peter Mark als kleines Streichorchester - vor allem, um die Musik beim Schützentheater zu spielen. Später hieß es dann „Biberacher Jugendorchester“, ehe es sich in den sinfonischen Bereich weiterentwickelte.

Immer auf Freunde und Cliquen geachtet

Aktuell bildet das JSO die Spitze der Orchesterausbildung an der Bruno-Frey-Musikschule. Diese beginnt mit den „Streichhölzle“, bei denen Grundschulkinder mitspielen, die ihr Streichinstrument im zweiten Jahr lernen. Es folgt das Musikschulorchester, in dem Grundschulkinder, aber auch Fünft- bis Siebtklässler vertreten sind. Und schließlich gibt es das JSO für Jugendliche etwa ab der achten Klasse. „Wir haben uns durch den Abgang einiger älterer Musiker aber gerade etwas verjüngt, und es spielen auch einige talentierte Zehnjährige mit“, sagt Luderer.

Wichtig ist ihm aber, zu betonen, dass es sich beim JSO nicht um einen reinen „Auswahlkader“ handelt. „Natürlich muss man ein gewisses Können mitbringen. Aber ich habe in den ganzen Jahren bei der Besetzung auch immer darauf geachtet, das wir miteinander befreundete Kinder und Jugendliche und Cliquen möglichst zusammen ins Orchester aufgenommen haben.“ Dies sei wichtig für die soziale Komponente gewesen und habe das Orchester über das reine Musizieren hinaus getragen. Hunderte von Kindern und Jugendlichen haben in den vergangenen 36 Jahren bei Günther Luderer im JSO gespielt. Zu manchen habe er bis heute noch Kontakt. „Einige haben den Sprung ins Profifach geschafft, das freut mich natürlich“, sagt er.

Jugendliche haben heute mehr Verpflichtungen

Luderer verbindet mit dem JSO viele schöne Erfahrungen und Erinnerungen. So habe man in früheren Jahren neben den Konzerten im Frühjahr und im Herbst auch immer noch mehrtägige Probenphasen in Selbstversorgerhäusern am Ende der Sommerferien absolviert. Der Höhepunkt sei dann immer ein Konzert im Spitalhof am letzten Ferienwochenende gewesen, das regelmäßig von Zuschauern überlaufen gewesen sei. „Inzwischen ist das Angebot an anderen Kulturveranstaltungen so groß, dass das nicht mehr möglich ist“, sagt Luderer. Auch die Bereitschaft der Kinder und Jugendlichen, sich in den Ferien über mehrere Tage zum Proben zu treffen, habe nachgelassen. „Wenn ein Musiker dann auch noch Fußball spielt, gewinnt in der Regel immer der Fußball.“

Und auch in den Proben hat sich im Vergleich zu 1988 einiges verändert: „Heute kämpfe ich als Dirigent gegen Handys auf der Notenpultablage an“, meint Luderer schmunzelnd. Generell sei die Zeit eine hektischere geworden. „Die Jugendlichen haben neben der Schule meist noch weitere Verpflichtungen.“ Sorge bereitet ihm auch die durchgehende Ganztagsschule an allen städtischen Grundschulen ab 2026. „Das wird eine Herausforderung, dann noch Schüler für ein Orchester zu gewinnen.“ Wer sich an Luderers Stelle dann dieser Herausforderung stellt, ist noch nicht entschieden. Die Stelle wird derzeit ausgeschrieben.

Schöne musikalische Häppchen

Verabschieden will sich Günther Luderer am Sonntag, 3. März, ab 17 Uhr in der Aula der Gymnasien mit einem Programm unter dem Motto „Klein aber fein“. „Wir spielen keine großen sinfonischen Werke, sondern viele schöne musikalische Häppchen“, sagt Luderer, „darunter eine Vertonung der Bremer Stadtmusikanten, Norwegische Tänze von Edvard Grieg, Ballettmusik von Schubert sowie Melodien aus ,Lord of the Dance’ und dem Musical ,Cats’.“ Der Eintritt ist frei.