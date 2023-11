Hubertusmesse in der Stadtpfarrkirche

Der Gottesdienst am Sonntag, 19. November, um 18.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin wird als festliche Hubertusmesse mit Naturhörnern von Pater Alfred zelebriert. Den Part der Jagdhörner übernehmen die Biberacher Parforcebläser unter der Leitung von Gerd Romer. Die Hubertusmesse gilt als das Gebet der Jäger. Mit dem Klang ihrer Hörner bitten die Jäger um Gottes Hilfe und Schutz. Preis und Dank, Lob und Ehre finden durch die Klänge der Jagdhörner ihren Ausdruck, ihre Darstellung und ihren Widerhall. Ausgehend vom Hofe Ludwigs XIV. in Frankreich haben die speziellen Kompositionen das Bild des Instrumentes entscheidend geprägt. Aus der Zeit der Romantik stammt der Brauch um den Namenstag des Heiligen Hubertus, dem Schutzpatron der Jäger, mit den Jagdhörnern eine Messe zu gestalten.