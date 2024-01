Hotel-Flohmarkt zieht Hunderte Menschen an

Biberacher "Hotel zur Riss"

Hotel-Flohmarkt zieht Hunderte Menschen an

Biberach / Lesedauer: 1 min

Eine lange Schlange bildete sich am Samstag schon eine Stunde nach Eröffnung des Flohmarkts im ehemaligen „Hotel zur Riss“. (Foto: Tanja Bosch )

Lange Schlangen bildeten sich am Samstag und Sonntag vor dem Biberacher „Hotel zur Riss“. Am 1. Februar wird das Hotel an die Stadt übertragen.

Veröffentlicht: 08.01.2024, 05:00 Von: Tanja Bosch