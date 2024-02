Die Biberacher Hospitalstiftung plant erstmals mit einem Doppelhaushalt für die Jahre 2024 und 2025. Sowohl Hospitalrat als auch der Gemeinderat in Stiftungssachen Hospital stimmte dem Zahlenwerk einstimmig zu. Warum die Stiftung ihren Blick nicht nur auf das laufende Jahr richtet.

„Wir arbeiten erstmals mit einem Doppelhaushalt“, so Hospitalverwalter Ralf Miller. „Das ist deshalb sinnvoll, weil wir 2024/25 die große Welle unserer Investitionen abschließen wollen.“ Den finanziellen Blick nur auf ein Jahr zu richten sei aus seiner Sicht ohnehin überholt.

Hospitalwald als großer CO2-Speicher

Die Erträge der Stiftung stammen in erster Linie aus den drei Säulen Wald, Geldvermögen und Gebäudesubstanz. Beim Wald rechnet die Stiftung 2024 und 2025 mit etwa 1,4 Millionen Euro jährlich. „Zum Zeitpunkt, als wir den Haushalt aufgestellt haben, war das eine ambitionierte Planung, inzwischen ist der Ansatz mit Blick auf den Holzpreis aber realistisch“, so Miller.

Im Übrigen leiste der Hospitalwald durch die Bindung von CO₂ einen großen Beitrag zum Klimaschutz. „Allein der jährliche Holzzuwachs im Hospitalwald bindet rund 25.000 Tonnen CO₂ pro Jahr“, so Miller.

Beim Geldvermögen profitiert der Hospital von den steigenden Zinsen. „Nach Jahren, in denen nicht viel ging, bekommen wir jetzt wieder was“, so Miller. 2024 wird mit 378.000 Euro an Zinseinnahmen gerechnet, 2025 mit 249.000 Euro. Bei der Gebäudesubstanz will die Stiftung aus Mieten, Pacht und Erbbauzinsen 2024 rund 2,86 Millionen und 2025 rund 2,99 Millionen Euro einnehmen. „Der Anstieg für 2025 kommt zustande, weil wir dann unter anderem zusätzliche Mieteinnahmen aus den neuen Praxen am Mühlweg haben werden“, sagte Miller.

17,3 Millionen Euro für Investitionen und Instandsetzungen

All diese Einnahmen wird die Stiftung gut brauchen können, denn 2024 und 2025 stehen noch Investitionen und Instandhaltungen in der Größenordnung von rund 17,3 Millionen Euro an. Die größten Blöcke dabei sind der Neubau von Haus 2 mit einem Schwerpunkt auf ambulanter Pflege und teilstationären Wohnformen sowie die Schaffung einer Hausarzt- und einer Physiopraxis im Mühlweg 7/3. Dort entstehen zusätzlich auch noch Wohnungen für Mitarbeiter des Hospitals.

Ende 2025 wollen wir an alle diese Vorhaben grüne Haken setzen. Ralf Miller

Hinzu kommen laufende Instandhaltungen an Einrichtungen von Hospitalstiftung und den beiden Bürgerheim-Tochterfirmen. „Ende 2025 wollen wir an alle diese Vorhaben grüne Haken setzen“, so Miller. Trotz der großen Vorhaben ist der Haushalt ausgeglichen, „zum Teil mit großer Kraftanstrengung“.

Die Vertreterinnen und Vertreter aller Ratsfraktionen lobten in ihren Reden die wichtige Arbeit der Stiftung für pflegebedürftige ältere Menschen sowie für die Jüngsten der Gesellschaft. Sie hoffe, dass die neuen Personalwohnungen etwas gegen den Fachkräftemangel beitragen können, sagte Stefanie Etzinger (Freie Wähler). Ihre Fraktion freue sich auch über die angestoßenen Planungen für einen Friedwald im Burrenwald.

Problem bleibt der Fachkräftemangel

Rudolf Metzger (SPD) wies exemplarisch auf die hohen Erwartungen in der Altenpflege hin: schöne Häuser und gut bezahltes Personal - „und man wundert sich, wenn die Kosten steigen“. Es sei gut, dass die Stiftung über die finanziellen Mittel verfüge, diese Defizite auszugleichen.

Trotz arbeitnehmerfreundlicher Maßnahmen sei bisher keine signifikante Aufstockung des Personals erreicht worden, meinte Hildegard Ostermeyer (FDP). Die großen Baumaßnahmen auf dem Hospitalquartier führten zwar zu einer vorübergehenden Senkung der Liquidität, sie seien aber für die zukünftige Entwicklung von entscheidender Bedeutung.

Friedwald auch als wirtschaftliche Chance

Es entstehe sich auf dem Gelände des Hospitalquartiers ein Angebot, wie es eher selten zu finden sei, sagte Lucia Authaler (CDU). Auch sie verwies auf den Mangel an Fachpersonal im Bereich Altenpflege und Kinderbetreuung und appellierte, konsequent für diese Berufe zu werben, auch in den sozialen Medien.

Der geplante Friedwald sei eine Chance, geringere Erträge beim Forst zu kompensieren, sagte Manfred Wilhelm (Grüne). Einem Kiesabbau im Forst stehe seine Fraktion aber weiterhin ablehnend gegenüber.