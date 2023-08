Die gestiegenen Energiepreise haben in den vergangenen Monaten dafür gesorgt, dass das Interesse am Nahwärmenetz in der südlichen Biberacher Innenstadt, das sich derzeit im Aufbau befindet, rapide gestiegen ist. Immer mehr private Gebäudeeigentümer erwägen nun ebenfalls einen Anschluss, wie Baubürgermeister Christian Kuhlmann im Pressegespräch mitteilt.

Derzeit laufen die Bauabschnitte eins und zwei des Nahwärmenetzes. Die Arbeiten im Bereich des Zeppelinrings sind abgeschlossen und nähern sich jetzt der südlichen Altstadt. „Es werden noch einige Baustellen kommen, die vermutlich Unmut auslösen werden, aber es hilft nichts“, sagt der Baubürgermeister. Ziel sei, möglichst von fossilen Energieträgern wegzukommen.

Die städtischen Gebäude im Bereich der jetzigen Abschnitte des Nahwärmenetzes sollen zur Heizperiode 2023/24 angeschlossen sein. „Wir gehen davon aus, dass wir damit im vorgesehenen Zeitplan fertig werden.“ In Planung ist auch die zusätzliche Heizzentrale in der Breslaustraße beim PG.

Viel Interesse in der Memelstraße

Im nächsten Jahr soll der Ausbau des Netzes in der Memelstraße weitergehen. „Dort gibt es inzwischen viele Interessenten.“ So soll unter anderem das Liebherr–Wohnhochhaus an die Nahwärme angeschlossen werden. Auch im Bereich der Adenauerallee registriere die Stadt eine verstärkte Nachfrage.

Ob es dort überall mit den Anschlüssen klappe, müsse sich zeigen, so Kuhlmann. „Wir haben dort in mehreren Fällen das Problem, dass es sich nicht um einzelne Eigentümer sondern um Eigentümergemeinschaften handelt.“ Um ein Gebäude ans Nahwärmenetz anschließen zu können, brauche es die Zustimmung von allen.

In der weiteren Planung ist derzeit, das Netz über die Pfluggasse bis in die Ulmer–Tor–Straße fortzusetzen. Dazu gab es bereits eine aktuelle Umfrage bei den Anliegern. Demnach habe fast die gesamte Pfluggasse Interesse, ans Nahwärmenetz angeschlossen zu werden. In der Ulmer–Tor–Straße hingegen sei es bislang noch eher verhalten.

„Wir werden aber zu einem späteren Zeitpunkt nochmals konkret nachfragen“, sagt Kuhlmann. Er vermutet, dass das Anschlussinteresse weiter steigen wird, denn: „Durch die CO2–Bepreisung wird der Gas– und Ölpreis bis 2025 erheblich steigen.“

Voruntersuchung zur Tiefengeothermie

Im Zusammenhang mit dem Nahwärmenetz fiel in jüngster Vergangenheit auch im wieder das Stichwort Tiefengeothermie. Hierbei geht es darum, Wärme aus tiefer liegenden Erdschichten zu gewinnen (wir berichteten).

Zusammen mit der Hochschule Biberach sei die Stadt derzeit an einer Voruntersuchung, die vom Bund gefördert wird, erläutert der Baubürgermeister. Mit ersten Ergebnissen werde im Herbst gerechnet.

Danach soll eine Machbarkeitsstudie folgen, die aufzeigt, wo in Biberach sinnvollerweise eine solche Tiefenbohrung erfolgen könnte. Dabei geht es um Bohrtiefen von 1000 bis 1500 Meter. „Jeder Bohrmeter kostet sehr viel Geld. Aber je tiefer, desto höher sei die Temperatur, so Kuhlmann.

„Das können in 1500 Meter Tiefe etwa 70 Grad Celsius sein.“ Einfach werde das Ganze aber nicht. „So eine Bohr–Baustelle hat eine gewisse Größe. Das ist nicht überall im Stadtgebiet möglich.“

Wärmenetz — ein Thema für Jahrzehnte

Eng zusammen hängt dies alles mit der kommunalen Wärmeplanung, die die Stadt Biberach bis Anfang 2024 abgeschlossen haben will. „Die Daten liegen inzwischen vor. Wir werden im Herbst Simulationen vorstellen, wo im Stadtgebiet welche Wärmeart sinnvoll ist“, sagt Kuhlmann.

Es brauche zunächst diese Planung, um entscheiden zu können, welche Form von Netz es in welchem Stadtgebiet geben soll. „Das hat Konsequenzen für die Energieerzeugung. Wir werden weitere Energiezentralen bauen müssen.“

Insgesamt sei das gesamte Energiethema „eine Riesenbaustelle“. „Da geht es um viel Geld und wir werden es vermutlich mit unterschiedlichen Akteuren zu tun“, sagt der Baubürgermeister. Dass die Stadt selbst den gesamten Netzausbau übernehme und finanziere, halte er für nicht wahrscheinlich.

Das Ganze sei auch mit einem hohen Zeitaufwand verbunden. „In bebautem Gebiet Wärmeleitungen zu verlegen ist ziemlich kompliziert. Das sehen wir aktuell.“ Hinzu komme, dass die Planungsbüros ausgelastet seien und das Personal fehle. Das Thema Wärmenetz werde sich über Jahrzehnte hinziehen, mutmaßt Kuhlmann.