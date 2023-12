Hoher Sachschaden bei Wildunfall auf der B 312

Bei einem Wildunfall am Mittwoch auf der Bundesstraße 312 bei Biberach ist ein hoher Sachschaden entstanden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr gegen 18 Uhr ein 38-Jähriger auf der B 312 von Biberach in Richtung Riedlingen. Auf Höhe Burrenwald querte ein Reh die Straße. Der Fahrer des Audi konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Wildtier frontal. Das wurde in den Wald geschleudert. Der 38-Jährige konnte mit seinem beschädigten Fahrzeug noch bis zu einem Parkplatz fahren und die Polizei verständigen. Die nahm den Wildunfall auf. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. Der 38-Jährige blieb unverletzt.