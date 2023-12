Tiefengeothermie

Hoffen auf den „Energieschatz“ aus der Biberacher Erde

Biberach / Lesedauer: 4 min

Eine Tiefengeothermie-Bohrung in Brandenburg: Ob es in Biberach auch irgendwann dazu kommt, soll nun eine Voruntersuchung klären. (Foto: Soeren Stache/dpa )

Heißes Wasser aus der Tiefe könnte in Zukunft große Teile der Stadt beheizen. Der Bauausschuss will Machbarkeit prüfen lassen. Was das Projekt so kompliziert macht.

Veröffentlicht: 03.12.2023, 05:00 Von: Gerd Mägerle