Hochschule Biberach baut vietnamesisch-deutsche Uni mit auf

In Vietnams größter Stadt Ho Chi Minh City steht eine Modelluniversität nach deutschen Vorbild. 36 deutsche Unis und Hochschulen helfen mit beim Aufbau der Vietnamese-German University (VGU). Auch die Fakultät Bauingenieurwesen und Projektmanagement der Hochschule Biberach engagiert sich. Auf der einen Seite werden Lehrangebote an die VGU exportiert, auf der anderen Seite stehen Austauschprogramme für Studierende. Vier Gaststudierende sind gerade in Biberach. Ihr Ziel: eine Ausbildung zum Bauingenieur nach deutschem Standard.

Die VGU wurde vor 15 Jahren gegründet. Sie bietet insgesamt 14 Bachelor- und Masterstudiengänge in den Bereichen Technologie, Ingenieur- und Wirtschaftswissenschaften an. Die humboldtschen Prinzipien institutioneller Autonomie sowie die Einheit von Forschung und Lehre seien als Ziele maßgebend für die VGU, heißt es auf der Website des Deutschen Akademischen Auslandsdienstes (DAAD).

Hochschule bringt moderne Lehrmethoden ein

Der Biberacher Professor Alexander Glock ist Academic Director für den Kooperationsstudiengang Civil Engineering and Construction Management. Er verantwortet als Studiendekan das Curriculum, berät seine vietnamesischen Kolleginnen und Kollegen beim Aufbau der Fakultät und koordiniert den Lehrtransfer von Biberach nach Ho Chi Minh City.

„Es gibt viele Studiengänge im Bereich Bauingenieurwesen in Vietnam“, berichtet Alexander Glock. „Sie sind sehr traditionell und technisch aufgebaut. Moderne Lehrmethoden und Management-Anteile beinhalten sie kaum und genau diese Kompetenzen bringen wir ein.“

Biberacher Professoren lehren in Vietnam

„Es geht um den Export des deutschen Bildungssystems in ein sozialistisch geprägtes Land“, erläutert Glock, der schon oft in Vietnam war. Viele Professoren der Fakultät Bauingenieurwesen und Projektmanagement sowie Hochschullehrer aus Konstanz, Stuttgart und München beteiligen sich durch Lehraufenthalte an der VGU. Für den Aufbau der Fakultät sind sechs Jahre veranschlagt.

Den Lehrtransfer von anfänglich 80 Prozent wolle man im Laufe der Zeit auf 20 Prozent reduzieren, so Glock. Finanziert wird der Aufbau des binationalen Studiengangs und die „Flying Faculty“ aus Fördermitteln des Bundesforschungsministeriums in Höhe von 850.000 Euro.

Das sagen vietnamesische Gaststudierende

Der Studierendenaustausch nimmt in diesem Semester an Fahrt auf. Sechs HBC-Studierende sind zu Gast an der VGU und die VGU-Studierenden Hai Son Nguyen, Xuan Khoi Tran, Dung Nguyen und Ngoc Anh Nguyen zu Gast in Biberach. Die Vier, die Bauingenieurwesen im sechsten Semester studieren, lernen nicht nur Fachliches, sondern auch die Sprache und die Kultur. „Mir gefällt die Lebensqualität, die viel moderner und bequemer ist“, sagt die 22-jährige Ngoc Anh Nguyen und lobt das Verkehrssystem und die frische Luft.

Son Nguyen Hai, ebenfalls 22, würde gerne als Bauingenieur in Deutschland arbeiten. Seinen Aufenthalt an der HBC betrachtet er mit Dankbarkeit: „Ich lerne wunderbare Freunde, Kollegen und Professoren der Hochschule Biberach kennen, die immer für mich da sind, wenn ich sie brauche. Ich habe großes Glück und gebe mein Bestes, um meinen Traum zu verwirklichen.“

Initiiert wurde die VGU als Modelluniversität von der vietnamesischen Regierung und dem Land Hessen. Auf deutscher Seite wird das Projekt zudem vom Bundesforschungsministerium getragen. Der DAAD bringt nach eigenen Angaben seine internationale Expertise ein und begleitet den Auf- und Ausbau der VGU. Die vietnamesische Regierung stellt die Infrastruktur zur Verfügung und finanziert den laufenden Betrieb. Für das Vorzeigeprojekt hat das Land einen modernen Campus gebaut und dafür einen Weltbankkredit von 200 Millionen US-Dollar erhalten.

Zweiter binationaler Studiengang

Die Hochschule Biberach hat bereits Erfahrung im Aufbau eines binationalen Kooperationsstudiengangs. Gemeinsam mit der Universidad de Tucumán in Argentinien bietet sie den Master Engineering Management an. Das Wissen daraus fließt in das VGU-Projekt ein.

So profitiert die Industrie vom Austausch

Solche Austausche bereichern die beteiligten Hochschulen und auch die Industrie profitiere, ist man sich an der HBC sicher. Letztere profitiere von den international ausgebildeten Fachkräften. So werde im Studiengang Civil Engineering and Construction Management der VGU nach internationalen und europäischen Standards in englischer Sprache gelehrt.

„Eine Besonderheit auf dem vietnamesischen Bildungsmarkt und ein klares Sales-Argument“, so Glock. Für den Studenten Xuan Khoi Tran „war die internationale Ausrichtung und die Lehre nach diesen Standards“ der Grund, sein Studium an der VGU zu beginnen.

Studierende aus drei Ländern planen gemeinsam Brücke

Von der vietnamesisch-deutschen Hochschulpartnerschaft profitieren weitere Studierende: In einem gemeinsamen digitalen Projekt planen deutsche, vietnamesische und argentinische Studierende eine kanadische Brücke nach internationalen Standards. Dabei werden sie von Alexander Glock und Tien Nguyen von der VGU betreut. „Internationale Kompetenzen gehören zu einer fundierten Ingenieurausbildung“, so Glock, „darauf legen wir an der Hochschule Biberach besonderen Wert.“