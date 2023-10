Hoch motiviert in die neue Saison

Die Volleyballerinnen der TG Biberach starten am Sonntag mit dem Auswärtsspiel bei der TSG Reutlingen in die neue Oberliga-Saison. Spielbeginn ist um 16 Uhr. Die TG geht als Absteiger aus der Regionalliga als einer der Favoriten in die neue Spielrunde, obgleich die Mannschaft einen Umbruch zu verkraften hat.

Das ist der natürliche Effekt. Wer als Absteiger in einer neuen Liga kommt, zählt automatisch zu den Favoriten auf eine Rückkehr, im Fall der TG auf eine Rückkehr in die Regionalliga. „Was die anderen Vereine machen und über uns denken, interessiert mich zunächst mal gar nicht“, sagt TG-Coach Dirk Laffare, der weiterhin gemeinsam mit seinem Co Peter Baur das Zepter in der Hand hält. Man wolle attraktiven und natürlich auch erfolgreichen Volleyball spielen. Das sei das Hauptziel in der kommenden Saison, nicht irgendeine Platzierung. Man wolle sich von Woche zu Woche entwickeln und sehen, was dabei rauskommt.

Und das könnte sich sehr schnell zeigen, schließlich heißen die ersten beiden Gegner eben Reutlingen und im ersten Heimspiel am 14. Oktober kommt gleich der SSV Ulm in die Wilhelm-Leger-Halle. „Die Derbys gegen Ulm und auch gegen Bad Waldsee sind für das Team unheimlich wichtig. Da wollen die Spielerinnen unbedingt gewinnen.“

Insgesamt elf Vereine spielen in der Oberliga. Oben mitspielen sei schon das Ziel, so Lafarre. Konkreter wird da eine der neuen Spielerinnen, die Laffare selbst reaktiviert hat. Mit 34 Jahren steigt Svenja Hornung wieder ein, hat nahezu das gesamte Vorbereitungsprogramm der vergangenen fünf Monate absolviert und ein gutes Gefühl: „Es macht unheimlich Spaß und ich traue uns schon einiges zu. Warum nicht Erster werden?“

Hornung soll ebenso wie die mittlerweile 41-jährige Natali Gerstmann das junge Team mit einem Durchschnittsalter von rund 22 Jahren unterstützen und Hilfestellung geben, auf und neben dem Feld. „Dirk hat uns gefragt, ob wir in diese Rolle schlüpfen wollen und wir haben ja gesagt“, so Svenja Hornung, die schon in Ulm und am Studienort Hamburg Dritte Liga gespielt hat. Beide Routiniers werden aber nur in den Heimspielen eingesetzt, und vielleicht auch noch ‐ wenn es mit der Familie vereinbar ist ‐ bei den Auswärtsauftritten in den Derbys.

Gut fünf Monate hat die Mannschaft nach Beendigung der Abstiegssaison durchtrainiert und sich athletisch wie volleyballspezifisch und mental einen Grundstock erarbeitet, der für Lafarre auch zum Optimismus Anlass gibt. „Ich halte das Team sogar für stärker als das letztjährige.“ Der Team- oder der Wir-Gedanke sei sehr ausgeprägt in dieser Mannschaft. Das habe sich schon beim Vorbereitungsturnier am vergangenen Wochenende in Ulm gezeigt, das das Team gegen fünf weitere Oberliga-Vereine gewonnen hat. „Wir haben uns da ein erstes Erfolgserlebnis geholt, das uns noch stärker macht und motiviert“, fasst Svenja Hornung zusammen. Nachzuprüfen ab kommenden Sonntag.