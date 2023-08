Historischer Stadtrundgang und Räubergeschichten

In der kommenden Woche bietet Tourismus Biberach wieder unterschiedliche Stadtführungen an. Im Angebot sind unter anderem Räubergeschichten für kleine und große Leute.

Die Stadtpfarrkirche St. Martin ist eine von mehreren Stationen beim historischen Stadtrundgang am Samstag, 2. September. Auch die Besteigung des Weißen Turms gehört zum Programm. Auf dem Marktplatz erzählt Horst Gutermann die Geschichte des Esels. Die Führung dauert zwei Stunden und kostet zwölf Euro für Erwachsene. Am Mittwoch, 6. September präsentiert Biljana Wieland die historischen Schätze Biberachs (ohne Besteigung des Weißen Turms) beim anderthalbstündigen Stadtrundgang. Erwachsene zahlen neun Euro.

Warum trieben vor etwa 200 Jahren gerade in Oberschwaben fast 300 Gauner und Spitzbuben ihr Unwesen? Wie lebten die Räuberbanden? Antworten auf diese Fragen gibt am Sonntag, 3. September, Christa Lauber bei der Führung „Räubergeschichten für kleine und große Leute“. Auf den Spuren der Schwarz–Vere–Bande geht es um 14 Uhr in der zweistündigen Führung auf die Reise durch die Stadt bis zum Weißen Turm. Unterwegs können Räuberzinken geraten werden und die Gaunersprache Rotwelsch wird erklärt. Erwachsene zahlen zwölf Euro.

Treffpunkt für die Führungen ist um 14 Uhr der Spitalhof, Museum Biberach. Karten sind bei den Stadtführern erhältlich. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt sechs Personen. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit, Schüler ab elf Jahren und Studenten erhalten 50 Prozent Ermäßigung.