Historischer Stadtrundgang und Krippenführung

Tourismus Biberach bietet diese Woche zwei Stadtführungen an. Am Samstag, 20. Januar, wird ein historischer Stadtrundgang angeboten, am Sonntag, 21. Januar, eine Krippenführung.

Die Stadtpfarrkirche St. Martin, eine der ältesten simultan genutzten Kirchen Deutschlands, ist eine von mehreren Stationen auf dem historischen Stadtrundgang am Samstag, 20. Januar. Darüber hinaus gehört die Besteigung des Weißen Turms ebenso zum Programm wie die Besichtigung des Weberbergs mit seinen uralten Fachwerkhäusern. Auf dem Marktplatz zeigt Stadtführerin Anita Guggemos die prächtigen Bürgerhäuser und erzählt die Geschichte des Esels. Die Führung dauert zwei Stunden und kostet zwölf Euro für Erwachsene. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Spitalhof, Museum Biberach.

Am Sonntag, 21. Januar, präsentiert Stadtführerin Gerda Fuchs bei der anderthalbstündigen Biberacher Krippenführung die Krippen im Museum Biberach, in der simultanen Stadtpfarrkirche St. Martin und in der evangelischen Spitalkirche. Die Krippen stammen aus dem 19. und 20. Jahrhundert. Treffpunkt ist um 14 Uhr am Hauptportal der Stadtpfarrkirche St. Martin. Erwachsene zahlen neun Euro.

Karten sind direkt bei den jeweiligen Stadtführerinnen erhältlich. Kinder bis zehn Jahre gehen kostenlos mit. Schüler ab elf Jahren und Studenten bekommen auf den regulären Preis 50 Prozent Ermäßigung.

Informationen