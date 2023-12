Historische Krippe ab 8. Dezember zu sehen

Auch in diesem Jahr präsentiert das Museum Biberach in der Adventszeit die älteste erhaltene Weihnachtskrippe in Biberach. Sie kann vom 8. Dezember bis 3. Februar im Museumsfoyer zu den Öffnungszeiten besichtigt werden. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Die Höhlen, Übergänge, Stege und Treppen, die in den Berg gebaute orientalische Stadt und die alles überwölbende Kulisse eines Wüstengemäldes zeichnen ein märchenhaftes biblisches Landschaftsbild. Zur Szenerie gehören 81 Figuren: Schafe, Esel und Ochsen, Kamele und Elefanten, dazu die Hirten, einige Mohren, die Heiligen Drei Könige und die Heilige Familie. Die Krippe stammt aus der Katholischen Hospitalkirche und weist eine Breite von gut zwei Metern und eine Höhe von knapp einem Meter auf. Nach den Unterlagen des Katholischen Pfarramts St. Martinus und St. Maria wurde die Krippe in den 1890er-Jahren vom Biberacher Buchbindermeister Alois Zell (1869-1947) mit seinen Gehilfen gefertigt. Alois Zell war der Biberacher Krippenspezialist. Schon sein Vater hatte sogenannte Krippenberge angeboten. Seit 1895 inserierte Alois Zell regelmäßig an Weihnachten im „Anzeiger vom Oberland“ mit selbstgebauten Krippen nebst Ausstattung.