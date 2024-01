Historische Filme über Biberach

Auf vielfachen Wunsch präsentieren die VHS Biberach und das Film- und Kinomuseum Baden-Württemberg noch einmal fünf historische Filme aus den Jahren 1913 bis 1987, die Biberachs Geschichte und seine Schützenfeste zeigen. Wie die Veranstalter in einem Schreiben mitteilen, findet die Vorführung statt am Freitag, 2. Februar, um 19 Uhr im Raum 17 der VHS.

Die Filmreihe beginnt mit Fragmenten aus dem 1926 unter der Regie von Anton Kutter entstandenen Stummfilm „Sterbende Romantik - die Wielandstadt Biberach“ mit Schauspielern des Dramatischen Vereins, darunter Heinrich Sembinelli. Der Stummfilm „Biberach und das Schützenfest 1913“ zeigt Bilder aus der Stadt, vom Kinderumzug und dem Fest auf dem Gigelberg. Der Farbtonfilm „Biberach und sein Schützenfest“ entstand in den Jahren 1962 bis 1964 und bringt den Zuschauern Biberach aus der damaligen Zeit und die beiden Schützenfestjahre auf reizvolle Weise in Erinnerung. Helmut Barth drehte 1971 den Film „Gerberei Benz“ über den letzten Rotgerber Biberachs. Und Helmut Barth schuf auch den Film „900 Jahre Biberach“ über das historische Stadtfest 1987, mit dem der Filmreigen abgeschlossen wird.

Adrian Kutter führt in die Filme ein. Es wird empfohlen, Karten im Vorverkauf unter www.vhs-biberach.de zu bestellen. Eventuelle Restkarten gibt es an der Abendkasse. Die Filme wurden bereits vergangenes Jahr im Rahmen der Heimattage in der VHS Biberach gezeigt.