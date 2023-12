Hilfsprojekt bietet Frauen Chance, endlich lesen und schreiben zu lernen

Der Biberacher Weltladen möchte die Chancen von Frauen in Nepal stärken. Im dritten Jahr unterstützt er deshalb das Projekt „Ganesh Women“, das in Nepal Mädchen den Zugang zu Hgyieneartikeln eröffnet und Aufklärungs- und Informationsarbeit leistet. 2023 hat „Ganesh Women“ zusätzlich einen Alphabetisierungskurs für Frauen gestartet. Auch in diesem Jahr ist der Weltladen wieder Teil der SZ-Weihnachtsspendenaktion „Helfen bringt Freude“.

„Helfen durch Handel ist das Hauptziel des Biberacher Weltladens“, sagt dessen Vorsitzende Silvia Sonntag. Mit dem Verkauf der Waren in Biberach, schaffe der Weltladen den Menschen einen Markt. „Doch manchmal kommen wir an den Punkt, wo es nur mit Spenden geht“, führt sie aus. Beim Projekt „Ganesh Women“ war das der Fall. Initiiert wurde es von einer Lieferantin des Weltladens, die sich mit ihrer Ganesh Nepalhilfe für Benachteiligte und Menschen in Not einsetzt.

Ausgrenzung von Frauen

Mit dem Projekt „Ganesh Women“ will sie die Bildungschancen von Mädchen verbessern. Die im Hinduismus verwurzelte Vorstellung von der Unberührbarkeit grenzt Mädchen und Frauen während ihrer Menstruation aus. Sie gelten als unrein, werden aus dem Haus verbannt und dürfen in der Zeit weder lesen noch schreiben noch die Schule besuchen. Das hat weitreichende Folgen für ihre Chancen im Leben.

„Ganesh Women“ verteilt deshalb kostenlose Hygienebinden an Mädchen und Frauen. 7200 Binden wurden bereits an 1200 Mädchen und Frauen ausgegeben, so die Zahlen auf der Ganesh-Homepage. Zusätzlich leistet „Ganesh Women“ Aufklärungsarbeit in Schulen. Im Fokus der Veranstaltungen mit einer Ärztin stehen nicht nur Mädchen. Auch für Jungs gibt es ein entsprechendes Angebot.

Eigene Schneiderei produziert für das Projekt

Eine eigene Werkstatt im Süden von Kathmandu produziert die Binden zum Verteilen und für einen Abnehmer, eine Entbindungsstation. Die Die Näherinnen stammten aus schwierigen Familienverhältnissen, berichtet die Silvia Sonntag. „Ihnen bietet die sichere, fair entlohnte Arbeitsstelle Unabhängigkeit und einen geschützten Raum zum Wohlfühlen“, so die Schilderung auf der Ganesh-Homepage. „Die Frauen erhalten ein eigenes Bankkonto“, hebt Silvia Sonntag hervor. „Auf das haben nur sie Zugriff.“

Viele Frauen können nicht lesen und schreiben

In diesem Jahr ist das Projekt „Ganesh Women“ weiter gewachsen. Für Frauen aus der Werkstatt und Hausmütter des Ganesh-Kinderheims gibt es einen Alphabetisierungskurs. Die Teilnehmerinnen hätten mit einer Ausnahme nie eine Schule besucht, berichtet die Biberacher Weltladenvorsitzende. Zwar seien in Nepal offiziell 97 Prozent der Kinder in der Grundschule angemeldet. In der Realität würden jedoch 44 Prozent der Frauen und 23 Prozent der Männer nie eine Schule besuchen. Knapp die Hälfte aller Frauen und ein Viertel aller Männer in Nepal zählen nach Ganesh-Angaben zu den Analphabeten.

Arbeiten statt zur Schule gehen

Die Gründe sind vielfältig. Die Kinder müssten daheim mitarbeiten, sagt Silvia Sonntag. Eine Rolle spiele zudem, dass das Erdbeben 2015 viele Schule zerstört habe.

Wenn Mädchen und Frauen eine Schule besuchen können, haben sie oft durch die Diskriminierung während der Menstruation hohe Fehlzeiten haben. Die Folgen spüren die Betroffenen langfristig, macht Silvia Sonntag deutlich: „Keine gute Erwerbsarbeit, frühe Schwangerschaften, schwierige soziale Situation.“

Lesen können heißt Selbstständigkeit gewinnen

Der Alphabetisierungskurs von „Ganesh Women“ findet einmal pro Woche statt. Dann unterrichtet eine Frau, die bis zu zehnten Klasse die Schule absolvierte, die Teilnehmerinnen im Lesen und Schreiben der Landessprache Nepali. „Lesen und Schreiben zu lernen gibt den Frauen Sicherheit“, sagt Silvia Sonntag. Ziel sei, dass sie Kontoauszüge und Verträge lesen und auch in die Zeitung schauen könnten. Die Kurse bedeuteten somit einen Schritt in Richtung Selbstständigkeit..

Die Pläne fürs nächste Jahr

Pläne, das Bildungsangebot auszuweiten, bestehen es bereits. Nächstes Jahr solle es auch Unterricht im Rechnen geben, berichtet Silvia Sonntag. „Die Frauen verfügen schließlich über ein eigenes Konto.“

Dass Projekte nachhaltig wirken, ist der Vorsitzenden des Vereins Weltladen Biberach wichtig. Sie erwartet, dass die Kurse bis in die nächste Generation wirken. „Die Frauen kennen jetzt die Bedeutung von Bildung“, sagt sie. „Sie werden sich sicher darum kümmern, dass ihre Kinder Zugang zu Bildung erhalten.“