Hilfe für Forschernachwuchs

Eine Promotion ist ein Karriereschritt und gleichzeitig ein Bildungsabschnitt. Um diese anspruchsvolle Phase zu meistern, benötigen Promovierende oftmals Unterstützung, heißt es in einer Pressemitteilung aus der Hochschule Biberach (HBC). Diese Hilfe kann zum Beispiel darin liegen, dass spezielle Methoden für die Forschungsarbeit erlernt werden. So kann das wissenschaftliche Schreiben und Kommunizieren der eigenen Forschungsarbeit entscheidend für den Erfolg sein. Auch das eigene Netzwerk ist für die wissenschaftliche Karriere von besonderer Bedeutung.

An dieser Stelle setzt die HBC mit der Initiative „BINAnet - Bildungsforschungs-Nachwuchs-Netzwerk“ an, indem sie ab März gezielt Promovierende an Hochschulen für angewandte Wissenschaften (HAW) sowie Verwaltungshochschulen in den gemeinsamen Austausch bringt und konkrete Unterstützungsprogramme schafft. Denn gerade an HAW - zu diesen ehemaligen Fachhochschulen zählt auch die HBC - sei das Promotionsrecht, das die Hochschulen 2022 erhalten haben, noch ein Novum, erläutert Eva Niederhafner, Koordinatorin des Projektes und Mitarbeiterin des Instituts für Bildungstransfer. „Weniger Studenten als an Universitäten streben eine Promotion an und oftmals haben Promovierende an HAW keine klassische Bildungsbiografie durchlaufen, weil sie in Randdisziplinen arbeiten oder auf weniger Netzwerke, Publikationsformate und Unterstützungsprogramme zurückgreifen können“.

In den Mittelpunkt ihrer Initiative BINAnet stellt die Hochschule Biberach deshalb zunächst eine Schreibwerkstatt: „Wir wollen Nachwuchswissenschaftler*innen in kleinen, interdisziplinären Schreibgruppen dabei unterstützen, ihr jeweiliges Forschungsvorhaben als Beitrag für einen Sammelband zu veröffentlichen“, sagt Niederhafner. Der Titel des ersten Bandes für 2024 stehe bereits fest: „Junge Forschungsperspektiven - auf Bildung und Hochschule“.

Geplant sind wöchentliche Online-Schreibsessions, die von einer zertifizierten Trainerin angeleitet werden, sodass intensiv am wissenschaftlichen Schreiben, an Techniken und Methoden für die Textproduktion gearbeitet werden kann.

Darüber hinaus bietet BINAnet den jungen Nachwuchsforschern ein überfachliches Rahmenprogramm, um sie in ihrem Qualifizierungsprozess und bei der Netzwerkbildung zu unterstützen. Experten aus Wissenschaft und Praxis referieren monatlich zu Themen wie Zeitmanagement, Forschungsfragen und -designs, Wissenschaftskommunikation, Moderation sowie Interaktion und stehen als Ansprechpartner rund um wissenschaftliche Karrierewege zur Verfügung.

Das Projekt, das durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird, richtet sich an Promovierende von Hochschulen für Angewandte Wissenschaften und Verwaltungshochschulen in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. Angesprochen sind alle Disziplinen und Forschungsvorhaben mit Bezug zur Bildungsforschung, dazu zählen die MINT-Fächer sowie die Bereiche Soziologie, Politikwissenschaft, Psychologie und Philosophie. Auch Promovierende der Sozial- und Hochschulforschung sowie der Transformationsforschung können sich für das Angebot anmelden.

Weitere Informationen zum Netzwerk und den konkreten Angeboten sind auf der BINAnet-Webseite der Hochschule Biberach zu finden (www.hochschule-biberach.de/binanet).