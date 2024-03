Während der Sanierung des Pestalozzi-Gymnasiums (PG) werden 2025 und 2026 ein Teil der Schulklassen, Fachräume und auch ein Teil der Lehrkräfte mit ihren Arbeitsplätzen in ein Containerprovisorium umziehen müssen. Wie dieses Provisorium aussieht, wo es hin kommt und was es kostet, hat der Bauausschuss nun beschlossen.

Die Sanierung des PG ist mit Kosten von aktuell rund 48 Millionen Euro das teuerste Bauprojekt der vergangenen Jahrzehnte in Biberach. Das mehr als 50 Jahre alte Schulgebäude wird dazu in verschiedene Bauabschnitte unterteilt, die nacheinander saniert werden.

So sieht der Grundriss für das Erdgeschoss des Provisoriums aus. (Foto: Stadt Biberach )

Los geht es in diesem Frühjahr mit der Sanierung von Bauteil G, dem Bindeglied zwischen PG und dem benachbarten Wieland-Gymnasium (WG). Den größten Block der Arbeiten bilden dann von 2025 bis Ende 2026 die Sanierung der Bauteile I, J und K, die den Großteil des Schulgebäudes umfassen.

Wir sind Schule für Schule und Raum für Raum durchgegangen und haben gesichtet, welche Räume man doppelt nutzen kann. Verena Fürgut

Weil die Arbeiten stark in die Bausubstanz eingreifen und mit Lärm und Schmutz verbunden sind, ist eine Sanierung bei gleichzeitig laufendem Schulbetrieb - so wie vor einigen Jahren bei der WG-Sanierung - nicht möglich. Das bedeutet, dass für Schüler und Lehrer Ausweichmöglichkeiten gefunden werden müssen. Stadtverwaltung und die Vertreter verschiedener Biberacher Schulen haben nun ein Konzept entwickelt, wie eine Lösung dafür aussehen soll.

49 Räume, die doppelt belegt werden

„Wir sind Schule für Schule und Raum für Raum durchgegangen und haben gesichtet, welche Räume man doppelt nutzen kann“, erläuterte Verena Fürgut, Leiterin des Amts für Bildung, Betreuung und Sport, im Bauausschuss. Im WG, der Dollinger-Realschule, Mali-Gemeinschaftsschule sowie im nutzbaren Bereich des PG sei man auf insgesamt 49 Räume gestoßen, die für die Zeit der Sanierung genutzt werden können.

„Das heißt nicht, dass diese Räume bisher leer stehen. Jede der beteiligten Schulen nimmt dafür Einschränkungen in Kauf“, so Fürgut. „Wir sind dankbar für den guten Austausch und die Kooperation der Schulen untereinander“, betonten die Amtsleiterin und Baubürgermeister Christian Kuhlmann. Nur so sei zu erreichen gewesen, dass lediglich 17 Prozent der im zweiten Bauabschnitt zu sanierenden Schulfläche des PG als Containerprovisorium bereitgestellt werden müssen.

Als Standort für die Container ist der rote Hartplatz zwischen TG-Heim und Adenauerallee vorgesehen. Dieser muss vor dem Aufstellen der Container aufgekiest, verdichtet und mit Leitungen erschlossen werden. Nach dem Ende der PG-Sanierung muss der Platz erneuert werden. „Er ist aber ohnehin bereits heute sanierungsbedürftig“, so Fürgut.

2,5 Millionen Euro Kosten

Geplant ist eine zweistöckige Containeranlage, in der fünf Klassenzimmer, drei naturwissenschaftliche Klassenräume (nicht Chemie) sowie ein Musikraum untergebracht werden. Hinzu kommen die naturwissenschaftliche Sammlung, Lehrerarbeitsplätze, eine Lernmittelbücherei, ein Sekretariat, die Oberstufenberatung sowie Putzraum und Sanitäranlagen – insgesamt rund 1100 Quadratmeter Nutzfläche.

Nicht alles ist barrierefrei, aber wir werden die Anlage so gestalten, dass sie funktioniert. Verena Fürgut

Das Containerprovisorium kostet rund 2,5 Millionen Euro, etwa 1,5 Millionen entfallen auf die Miete der Container sowie deren Auf- und Abbau, der Rest ist für die Erschließung und Gründung erforderlich. 280.000 Euro sind als Sicherheitszuschlag eingeplant. Ausgeschrieben werden die Arbeiten unverzüglich, Schüler, Lehrer und Schulpersonal sollen die Container kurz vor Ostern 2025 beziehen.

Pestalozzihaus als weitere Lösung?

Der Bauausschuss votierte einstimmig für die vorgestellte Lösung. 2,5 Millionen Euro seien allerdings viel Geld für ein Provisorium, das nach der Sanierung nicht mehr gebraucht werde, sagte Magdalena Bopp (Freie Wähler). Sie wollte wissen, ob noch andere Räumlichkeiten geprüft wurden, zum Beispiel das Pestalozzihaus in der Wielandstraße. Dies komme aufgrund der Entfernung zum PG nicht infrage, so Fürgut.

Schulen und Verwaltung hätten sich viel Mühe gemacht, eine gute Lösung für die Zeit der Schulsanierung zu finden, „da können wir nicht nachträglich reinregieren“, meinte Lutz Keil (SPD). Er bat darum, einen Ersatz für den wegfallenden Hartplatz samt Basketballkörben entlang der Schulmeile zu finden. Es gebe zwar auch andere Möglichkeiten in der Nähe, um Sport zu treiben, aber man werde nach einem Ersatz schauen, so die ABBS-Leiterin.

Nicht alles barrierefrei

Dass nur 17 Prozent der benötigten Fläche als Provisorium bereitgestellt werden müssten, sei kaum zu glauben, lobte Günter Warth (FDP). Ob denn Barrierefreiheit gewährleistet sei, wollte er wissen. „Nicht alles ist barrierefrei, aber wir werden die Anlage so gestalten, dass sie funktioniert“, sagte Fürgut.

Petra Romer-Aschenbrenner (CDU) lobte das durchdachte Konzept und auch die gute Standortwahl. „Hätte man das PG neu gebaut, hätte die ganze Schule für zwei bis drei Jahre in ein Provisorium umziehen müssen. Insofern ist das die beste Lösung.“

Man hoffe auf Akzeptanz bei Schülern und Lehrkräften für diese Lösung, sagte Rudolf Brüggemann (Grüne). Das Ganze sei sehr differenziert geplant.