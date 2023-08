Viele Straßen und Plätze in der Biberacher Innenstadt sind in den vergangenen Jahren saniert oder neu gestaltet worden, bei anderen steht eine Umgestaltung in den nächsten Jahren an. Was dann schön aussieht, bereitet Menschen, die blind, seh– oder gebehindert sind, aber mitunter große Probleme. Die SZ war mit Gertrud Vaas, Leiterin der Bezirksgruppe Alb–Donau–Riß des Blinden– und Sehbehindertenverbands aus Ulm, Juliane Häußler, gehbehindert und von einer Makuladegeneration betroffen aus Biberach, sowie Marlene Goeth vom Stadtseniorenrat Biberach eine Runde in der Biberacher Innenstadt unterwegs.

Bahnhof/Zebrastreifen Vollmerstraße: Nachdem Gertrud Vaas mit dem Zug aus Ulm angekommen ist, geht es zu Fuß los Richtung Altstadt. Das erste Hindernis wartet gleich vor dem Bahnhof am Zebrastreifen in der Vollmerstraße. Gertrud Vaas tastet mit dem Langstock, um die Grenze zwischen Gehweg und Fahrbahn zu finden. Die ist für sie aber nicht ertastbar, weil es keine klare Kante gibt. „Wenn ich die nicht finde, habe ich keine Orientierung“, sagt sie. Mindestens drei Zentimeter Höhenunterschied sollten es zwischen Gehweg und Fahrbahn sein.

Kreuzung Bahnhofstraße/Bismarckring (Hotel Aiden): Die Fußgängerampel ist mit einem Blindentaster ausgestattet. „Das ist sehr gut“, lobt Vaas, was Marlene Goeth freut. Sie hat sich mit dem Stadtseniorenrat in den vergangenen Jahren für mehrere blindengerechte Fußgängerampeln stark gemacht. Beim Übergang vom Gehweg zur stark befahrenen Straße allerdings das gleiche Spiel wie in der Vollmerstraße: keine wahrnehmbare Kante oder Unterscheidung zwischen Gehweg und Fahrbahn.

Bahnhofstraße (entlang Finanzamt/Amtsgericht): Gertrud Vaas tastet mit dem Langstock in großen Bögen umher. Zwar sind Fahrbahn und Gehweg durch eine Linie heller Platten voneinander abgeteilt, für die blinde Frau ist das aber nicht wahrnehmbar. „Mit dem Stock spüre ich nicht, ob ich gerade auf dem Fußweg oder auf der Fahrbahn bin. Alleine könnte ich hier nicht gehen“, sagt sie zu Marlene Goeth, die sie untergehakt hat. Bodenindikatoren (Rippenplatten) würden aus Vaas’ Sicht helfen, sich hier auch als blinder Mensch zurecht zu finden. „Ich hoffe, dass das bei der Umgestaltung der Ulmer–Tor–Straße berücksichtigt wird“, sagt Juliane Häußler.

Ecke Bürgerturmstraße/Gerbergasse: In östlichen Bereich der Bürgerturmstraße gibt es zumindest eine flache Rinne im Pflasterbelag zwischen Gehweg und Fahrbahn. „Das ist aber eine starke Konzentrationssache, sich daran zu orientieren — vor allem, wenn man sich in der Stadt nicht gut auskennt“, sagt Vaas. Keine Bordsteinkante gibt es an der Einmündung zur Gerbergasse, aus der auch Autos kommen können. „Da kann man nur hoffen, dass die Autofahrer aufpassen, wenn ein sehbehinderter Mensch diesen Bereich quert und vielleicht gerade nicht weiß, dass er auf der Fahrbahn ist“, sagt Marlene Goeth. Das Kopfsteinpflaster in der Bürgerturmstraße wiederum sei für sie mit dem Rollator ein „Horrorbelag“, sagt Juliane Häußler.

Die Schleppstufe in der Bürgerturmstraße kann mit dem Rollator zur Stolperfalle werden, wenn man nicht aufpasst. (Foto: Gerd Mägerle )

Schleppstufe Bürgerturmstraße (gegenüber Sport Heinzel): Mit einer schmalen hellen Linie, ist die flacher werdende Schleppstufe gegenüber des Sportgeschäfts kenntlich gemacht. Juliane Häußler, die das aufgrund ihrer Sehbehinderung nicht gut erkennen kann, ist mit dem Rollator schon mehrfach hinunter gestolpert. „Wenn man aus Richtung Stadtkirche kommt, ist es kaum zu erkennen, dass da ein Absatz folgt“, sagt sie.

Gut gemeint: Das Bronze-Stadtmodell verfügt über Straßennamen in Blindenschrift. Diese ist aus Sicht zu Gertrud Vaas jedoch zu flach. (Foto: Gerd Mägerle )

Stadtmodell Schadenhof: Eigentlich eine gute Sache: Seit 2019 steht am Schadenhof ein Miniaturmodell der Biberacher Altstadt aus Bronze. Die Straßennamen sind dort in Blindenschrift geprägt und sollen die Orientierung erleichtern. Beim Rundgang ist das Modell jedoch übersät mit kleinen Steinen, die ein Ertasten der Schrift für Blinde kaum zulassen. Mit Mühe kann Gertrud Vaas den Namen „Hindenburgstraße“ ertasten. „Aber die Punkte der Blindenschrift sollten eigentlich viel höher sein. So ist das echt schwer.“

Außerdem liegen im Modell jede Menge Kieselsteine, die das Ertasten der Blindenschrift unmöglich machen. (Foto: Gerd Mägerle )

Gymnasiumstraße: In der Gymnasiumstraße stößt die blinde Frau aus Ulm auf das bekannte Problem: „Ich kann hier nicht feststellen, ob ich noch im Gehbereich oder schon auf der Fahrbahn bin.“

Mit dem Rollator ist die Gehwegkante an der Ecke Gymnasiumstraße/Consulentengasse nicht zu überwinden. Betroffene wie Juliane Häußler (l.) müssen hier einen Umweg nehmen. (Foto: Gerd Mägerle )

Ecke Gymnasiumstraße/Consulentengasse: Im Gegensatz zu den genannten Stellen ist hier der Höhenunterschied zwischen Gehweg und Straße sehr deutlich. „Für mich ist das gut“, sagt Gertrud Vaas. Für Juliane Häußler mit dem Rollator dagegen ist die hohe Kante ein quasi unüberwindbares Hindernis. Sie muss erst ein Stück die Consulentengasse hinuntergehen, um im niveaugleichen Bereich von Gehweg und Fahrbahn die Straßenseite zu wechseln. „Eine Absenkung des Gehwegs in einem kleinen Bereich an der Straßenecke wäre für gehbehinderte Menschen sinnvoll gewesen. So müssen wir einen Umweg nehmen.“

Passt ein blinder Mensch nicht auf, kann der Stadtbach, der am Marktplatz nicht durch ein Geländer oder ein Seil gesichert ist, zu einer gefährlichen Falle werden, findet Gertrud Vaas. (Foto: Gerd Mägerle )

Westlicher Marktplatz/Stadtbach: Der Marktplatz ist in diesem Bereich zwar schon seit den 1990er–Jahren umgestaltet, Gertrud Vaas macht aber auf einen Umstand aufmerksam, den sie als „kriminell“ empfindet. Während es von der Platzseite her zum Stadtbach Stufen gibt, die sie mit dem Stock ertasten kann, geht es auf der Stadtbachseite, auf der sich die Geschäfte befinden, an der Kante direkt mehr als einen halben Meter hinunter in den Bach — und das ohne Geländer. Eine Unaufmerksamkeit könne hier für eine blinde Person schlimme Folgen haben, so Vaas. Auch Marlene Goeth ist überrascht: „Das ist mir über die ganzen Jahre noch nie aufgefallen.“

Die Rampe hinauf zur Stadthalle ist gut, noch besser wäre sie aus Sicht von Gertrud Vaas, wenn es Rippenplatten gäbe, an denen sich Blinde per Stock orientieren können. (Foto: Gerd Mägerle )

Rampe hinauf zur Stadthalle: Noch relativ neu ist der barrierefreie Zugang, der vom Kulturamt in zwei Rampen hinauf zum westlichen Eingang der Stadthalle führt. Am Handlauf auf der Innenseite können Blinde sich festhalten und finden den Weg nach oben. „Voraussetzung, sie wissen, dass der Handlauf da ist oder finden ihn gleich“, sagt Getrud Vaas. Idealer fände sie auch hier, wenn Bodenindikatoren verlegt worden wären. Die unterschiedlich verlegten Platten in der Mitte der Rampe seien mit dem Stock nicht zu ertasten.

An der Ecke in die viel befahrene Wolfentalstraße ist der Gehweg zur Fahrbahn hin abgesenkt, die Gefahr, dass ein blinder oder sehbehinderter Mensch plötzlich auf der Fahrbahn steht, ist groß. (Foto: Gerd Mägerle )

Riedlinger Straße/Einmündung Wolfentalstraße: An der Ecke in die viel befahrene Wolfentalstraße ist der Gehweg zur Fahrbahn hin abgesenkt, die Gefahr, dass ein blinder oder sehbehinderter Mensch plötzlich auf der Fahrbahn steht, ist groß. „Auch hier wäre eine kleine Kante besser, um für mehr Sicherheit zu sorgen“, sagt Vaas.

Fazit: „Ich wohne nicht in Biberach, deswegen könnte ich mich allein als blinde Person an vielen Stellen nicht orientieren“, sagt Gertrud Vaas nach gut einer Stunde Rundgang. Eigentlich, so ihre Meinung, sollte aber ein Blinder die Möglichkeit haben, zumindest mit dem Langstock ohne fremde Hilfe seinen Weg zu finden, um am Leben teilnehmen zu können. „Klare Bordsteinkanten oder das Verlegen von Bodenindikatoren wären da schon ein großer Vorteil.“

Für Gertrud Vaas mit ihrem Rollator wiederum wäre es geschickt, wenn zumindest ein kleiner Bereich eines hohen Bordsteins abgesenkt wäre, um Umwege oder gar Stürze zu vermeiden. Marlene Goeth, auch wenn bereits seit Längerem nicht mehr Vorsitzende des Stadtseniorenrats, will sich weiterhin für die genannten Belange stark machen. „Nach dem Rundgang mit den beiden Frauen sehe ich jetzt doch manches nochmal etwas anders.“