Das Verlegen des Nahwärmenetzes in der südlichen Innenstadt, Belagserneuerungen und der Umbau von Bushaltestellen sorgen derzeit für mehrere Straßenbaustellen in der Innenstadt. Die gute Nachricht: am Zeppelinring läuft’s jetzt wieder. Die nicht ganz so gute: Es folgen in den nächsten Wochen weitere Baumaßnahmen an anderen Stellen. Eine Übersicht.

Seit Frühjahr liefen die Arbeiten am neuen Nahwärmenetz im Bereich Rollinstraße, Saudengasse, Zeppelinring und Museumstraße. Gräben wurden ausgehoben und Rohrleitungen verlegt. Um die Zufahrtsmöglichkeiten möglichst optimal zu erhalten, wurde in Abschnitten und in einem eng getakteten Zeitplan gebaut. „Ich muss der Baufirma, aber auch unseren Leuten aus der Stadtverwaltung ein großes Lob zollen“, sagt Baubürgermeister Christian Kuhlmann. „Alles hat fast reibungslos geklappt.“

Kritische Töne der Werbegemeinschaft

In diesen Jubel mag Gustav Eisinger, Vorsitzender der Werbegemeinschaft, nicht ganz recht einstimmen. „Das war in den vergangenen Wochen eine mitunter doch sehr verzwickte Verkehrsführung. Insgesamt hätte die Kommunikation der Stadt etwas besser sein können“, findet er. Mit seiner Bäckerei an der Viehmarktstraße sei er ebenfalls ein Betroffener der Sperrungs– und Umleitungsmaßnahmen gewesen, aber nicht informiert worden. Als Vorsitzender der Werbegemeinschaft sei ihm wichtig, den Kunden zu signalisieren: „Alle Geschäfte sind erreichbar und offen, ebenso die Tiefgarage Museum.“ Die Baumaßnahmen selbst seien notwendig: „Wir brauchen das Nahwärmenetz.“

Sennhofgasse/Museumstraße/Viehmarkt: Ab Freitagnachmittag soll der Zeppelinring laut Tiefbauamtsleiter Peter Münsch wieder durchgängig befahrbar sein. Hingegen haben die Bauarbeiten für das Nahwärmnetz in der Sennhofgasse/Museumstraße bereits begonnen. Auch der Bushaltestellenbereich am Viehmarkt (hinter der Stadtbücherei) wird umgebaut. Hier ist bereits gesperrt.

Valenceallee ist wieder frei, Waldseer Straße gesperrt

Valenceallee: Wieder durchgängig befahrbar ist nach den Sanierungsarbeiten und dem Umbau der Bushaltestellen nun auch wieder die Valenceallee.

Die Valenceallee ist jetzt wieder frei. (Foto: Gerd Mägerle )

Waldseer Straße: Von Montag, 14. August, bis Freitag, 8. September, ist die Waldseer Straße zwischen Mühlweg (Höhe Bürgerheim) und Ergattenstraße (Höhe Rewe–Markt) komplett gesperrt. Hir wird die Fahrbahndecke erneuert, außerdem werden Bushaltestellen umgebaut. Der Baustellenbereich kann großräumig über die Memminger Straße und Königsbergallee umfahren werden. Aus Richtung Rißegg kommend wird der Verkehr über Leipzigstraße, Erlenweg, Hans–Liebherr–Straße und Mühlweg umgeleitet. Wer vom Mittelberg in die Innenstadt fahren möchte, kann die Saulgauer Straße nutzen. Die B 312 stadtauswärts ist über die Schlierenbachstraße erreichbar.

Diese Sperrung betrifft auch den Stadtlinienverkehr. Die Haltestellen Polizei/BSZ und Waldseer Straße/Mittelberg können in dieser Zeit nicht bedient werden. Zusätzlich können von der Linie 4 die Haltestellen Astiallee und Berliner Platz/Valenceallee nicht bedient werden. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Wetterkreuzstraße Höhe Scherrichweg eingerichtet. Auch dient die Haltestelle Forstamt als Ersatzhaltestelle. Fahrgäste der Linie 4, welche normalerweise die Haltestellen Astiallee oder Berliner Platz/Valenceallee nutzen, werden gebeten auf die Ersatzhaltestellen auszuweichen. Fahrgäste, welche normalerweise die Haltestelle Waldseer Str./Mittelberg nutzen, werden gebeten stadteinwärts auf die Haltestellen Bürgerheim/Kolpingstraße (Linie 4) beziehungsweise Bürgerheim/Waldseer Straße (Linie 5) und stadtauswärts auf die Haltestelle Bürgerheim/Arbeitsagentur (Linien 4 und 5) auszuweichen. Fahrgäste, welche normalerweise die Haltestelle Polizei/BSZ nutzen, werden gebeten auf die Haltestellen Erlenweg/BSZ (Linie 3) oder Schießstand (Linie 5) auszuweichen.

Wertstoffcontainer kommen in die Erde

Hindenburgstraße: Gesperrt ist im Herbst dann der Bereich Sennhofgasse/Hindenburgstraße. Dort wird neben der Nahwärmeleitung auch eine neue Glasfaseranbindung für das Klösterle verlegt. Zum Christkindles–Markt soll die Hindenburgstraße aber wieder frei sein.

Danzigbrücke/Saudengasse: Von Ende November bis Ende Dezember ist dann die Straße Danzigbrücke wegen Sanierungsarbeiten gesperrt. Ebenfalls im November werden die Wertstoffcontainer an der Saudengasse in die Erde verlegt. Auch hierdurch dürfte es zu Verkehrsbehinderungen kommen.