Es stehen große Veränderungen für das Gewerbegebiet südlich der Waldseer Straße in Biberach an. Auf dem Gelände von Auto-Peter, direkt am Kreisverkehr, könnte eine nagelneue Lidl-Filiale gebaut werden. Außerdem will das Biberacher Autohaus Moll sein Betriebsgelände Richtung Ummendorf erweitern. Um dies alles möglich zu machen, schlägt die Biberacher Stadtverwaltung die Neuaufstellung eines Bebauungsplans und der örtlichen Bauvorschriften vor.

Bei den Mitgliedern des Bauausschusses sind diese Planungen jüngst auf große Zustimmung gestoßen, auch im Gemeinderat folgte am Montagabend ein einstimmiger Beschluss. Und so könnte sich das Biberacher Gewerbegebiet am Ortseingang künftig entwickeln.

Die Lidl-Gruppe möchte ihre Supermarktfiliale an der Waldseer Straße ein paar Hundert Meter weiter auf das Grundstück am Kreisverkehr verlagern, an die Stelle, wo heute die Firma Autoverwertung Auto-Peter und der Zoll ihren Sitz haben. Was mit der Firma Auto-Peter und dem Zoll künftig passiert, ist noch unklar. Auch die Firma Moll strebt Veränderungen an. Bereits seit einigen Jahren würden die Inhaber ihr Betriebsgelände gerne erweitern. Im Hinblick auf die hochlaufende E-Mobilität sind zusätzliche Flächen und Stellplätze nötig. Und das ist im Einzelnen geplant.

Weiterer Einzelhandel geplant

Lidl-Neubau: Nach aktuellen Planungen ist ein ein- bis zweistöckiger Neubau geplant. Im Erdgeschoss soll eine Lidl-Filiale mit rund 1700 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen, aktuell hat die bestehende Filiale an der Waldseer Straße 1200 Quadratmeter. „Die Märkte von Lidl wachsen extrem“, sagte Roman Adler, Leiter des Biberacher Stadtplanungsamts, in der Sitzung des Bauausschusses. „Außerdem sollen sie nach und nach auf den neuesten Stand gebracht werden und das befürworten wir als Stadt.“

Vor allem einen zweigeschossigen Neubau finden wir gut. Silvia Sonntag

Das bestätigt Valerie Heck von der Lidl-Pressestelle: „Lidl in Deutschland entwickelt sein gesamtes Filialportfolio kontinuierlich qualitativ und quantitativ weiter, um den Kunden moderne Einkaufsstätten mit attraktiven Einkaufsbedingungen zu bieten. Derzeit befinden wir uns noch in der Planungsphase für den Standort in Biberach.“ Weitere Details nennt die Pressesprecherin aktuell noch nicht.

Laut Roman Adler soll die Nutzung eines möglichen Lidl-Neubaus um weiteren Einzelhandel ergänzt werden. So könnte zum Beispiel ein Getränkemarkt oder auch ein Geschäft für Tierbedarf auf insgesamt 400 Quadratmetern Verkaufsfläche entstehen. Im Obergeschoss könnte sich außerdem weiteres Gewerbe ansiedeln, denkbar wäre laut Roman Adler auch ein Boardinghouse.

Deutliche Aufwertung für Biberach

Wichtig ist der Stadtverwaltung aber auch, dass an einen solchen Neubau hohe Anforderungen gestellt werden, was die Gestaltung betrifft. „Es ist eine prominente Lage, an der hier gebaut werden soll“, so Adler. Die Qualität soll über den Abschluss eines städtebaulichen Vertrags abgesichert sein.

Nun, mit dem Lidl-Neubau, können wir auch unser Anliegen platzieren. Martin Vöhringer, Autohaus Moll

Bei den Stadträtinnen und Stadträten stößt dieses Vorhaben auf breite Zustimmung: „Wir begrüßen es sehr, dass hier etwas Neues entstehen soll“, sagte Silvia Sonntag (Grüne). „Vor allem einen zweigeschossigen Neubau finden wir gut.“ Und für Oliver Lukner (FDP) wäre dieses Projekt eine deutliche Aufwertung für das Gelände am Kreisverkehr, direkt am Eingang zur Stadt.

Moll-Erweiterung: Das Autohaus Moll ist in den vergangenen Jahren deutlich gewachsen, wie Roman Adler im Bauausschuss berichtete. „Während im Jahr 2019 rund 700 Autos verkauft wurden, waren es im Jahr 2020 schon 2000 Fahrzeuge“, so der Stadtplanungsamtsleiter. Der große Platzbedarf sei auch auf die große Nachfrage an Elektroautos zurückzuführen.

Eine Chance fürs Moll-Autohaus

Moll-Geschäftsführer Martin Vöhringer bestätigt das Vorhaben: „Wir platzen aus allen Nähten. Durch die Neuaufstellung des Bebauungsplans würde sich für uns die Möglichkeit ergeben, unser Grundstück zu erweitern.“ Denn dafür kämpft die Firma schon seit zwei bis drei Jahren, doch bisher war dies nicht möglich: „Nun, mit dem Lidl-Neubau, können wir auch unser Anliegen platzieren.“ Martin Vöhringer ist glücklich, dass der Gemeinderat bereits grünes Licht gegeben hat: „Die Stadt ist sehr zielorientiert und die Zusammenarbeit funktioniert gut.“

Autoverwertung Auto-Peter: Auf dem großen Gelände an der Waldseer Straße befindet sich seit Langem die Autoverwertung Auto-Peter. Wie es mit der Biberacher Firma und dem Gelände drumherum künftig weitergeht, dazu wollte sich der Inhaber von Auto-Peter auf SZ-Nachfrage nicht äußern. Dass konkrete Planungen aber durchaus bestehen, wurde im Bauausschuss und auch im Gemeinderat sehr deutlich. Nun folgt aber erst einmal die Aufstellung des neuen Bebauungsplan, bei der verschiedene Behörden und auch die Öffentlichkeit beteiligt werden sollen.