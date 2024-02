Hermann Schnirring zeigt seine Werke in der Friedenskirche

Im Rahmen des 9.30 Uhr-Gottesdienstes in der Biberacher Friedenskirche wird am Sonntag, 3. März, die Ausstellung „… und dennoch blühen die Magnolien“ eröffnet. Bis 24. März sind dort iPad-Skizzen des Mittelbiberacher Künstlers Hermann Schnirring ausgestellt, eine Auswahl von bildnerischen Tagebuchskizzen, die in der Fastenzeit 2022 entstanden sind.

Damals, kurz nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine, war die Berichterstattung zum Krieg allgegenwärtig in den Medien mit einer täglichen Flut von Schreckensbildern. In diesen Frühlingstagen erblühte zugleich der Magnolienbaum im Garten des Künstlers. Daraus entstand parallel ein Kontrast, der größer kaum sein konnte: Bilder von atemberaubender Schönheit und gewaltvolle Schreckensbilder, die das Leid der Menschen in der Ukraine zeigen. Ohne Wertung bringt Schnirring beides zueinander und provoziert beim Betrachter die Frage, wie Schönheit neben Leid stehen kann. In der Ausstellung ist eine Auswahl der damals entstandenen Bilder zu sehen, die diesen Kontrast und die damit verbundenen Fragestellungen zum Thema haben.

Der Gottesdienst zur Eröffnung der Ausstellung wird gestaltet vom Pfarrersehepaar Birgit und Peter Schmogro sowie ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Friedenskirchengemeinde. Dimitri Frenkel bringt mit Saxophonklängen einen musikalischen Beitrag. Auch der Künstler selbst ist anwesend und wird beim anschließenden Kirchenkaffee zum Gespräch zur Verfügung stehen.