Hermann Schenkel stellt im Kunstverein aus

Unter dem Titel „Sein“ eröffnete der Kunstverein Biberach am Freitag, 1. September, eine Ausstellung mit den Werken Hermann Schenkels im Komödienhaus. Der in Biberach lebende Künstler studierte an der Hochschule der Künste in Berlin und erhielt zahlreiche Stipendien und Kunstpreise. 2010 erhielt der 1948 geborene Schenkel den Kulturpreis des Landkreises Biberach. Es ist die dritte Ausstellung in der Reihe des Kunstvereins zu den Heimattagen.

Über 70 Arbeiten, überwiegend Zeichnungen in schwarz–weiß, einige auch koloriert sind im Komödienhaus in außergewöhnlicher Art und Weise aufgehängt. Meistens stehen Menschen im Mittelpunkt von Schenkels Bildern. Diese hat der Künstler mit dem Pinsel, mit Tusche, Ölkreide oder Lackstift auf das Papier gebracht. Auf der Bühne hängen in drei größeren Formaten Porträts, die beim Hereinkommen in den Saal nur als Farbflächen wahrgenommen werden, bei näherem Hingehen aber zart sichtbar werden. Viel bewundert wurde von den zahlreichen Besuchern der Vernissage die vom Künstler sogenannte Wimmelwand. 32 Bilder sind dort in eher kleinen Formaten angebracht. Der Titel des Werks lautet: „Narrationen am Ende des Tages“. Jedes Bild erzählt eine Geschichte, die Betrachterinnen und Betrachter werden aber aufgefordert sich dazu eine eigene Erzählung auszudenken.

In ihrer Eröffnungsrede ging Theresa Bolkart aus München, die Tochter des Künstlers, auf das Thema der Ausstellung ein. „Der Mensch ist, was er ist“, war die Überschrift ihrer Rede, die sich mit einer eher philosophischen Betrachtungsweise dem Thema und der Kunst ihres Vaters näherte. Tom Slam umrahmte mit seinen stimmungsvollen Eigenkompositionen den Abend musikalisch. Danach hatten die Besucherinnen und Besucher, darunter auch namhafte Künstlerkolleginnen und -kollegen die Gelegenheit sich mit Hermann Schenkel auszutauschen.

Die Ausstellung ist noch bis zum 1. Oktober zu sehen. Geöffnet hat das Komödienhaus von Mittwoch bis Freitag immer zwischen 14 und 17 Uhr. Samstags und sonntags dürfen Besucher die Kunstwerke von 11 bis 17 Uhr anschauen. Führungen mit dem Künstler gibt es am 9. und 30. September von 16 bis 17 Uhr. Am Kulturparcour hat die Ausstellung zusätzlich von 17 bis 21 Uhr geöffnet.