Hengstvorstellung in der Servicestation in Biberach

Seit Ende März ist die Servicestation in Biberach Dreh- und Angelpunkt der oberschwäbischen Pferdezuchtszene. Am Sonntag, 7. April, findet dort die Hengstvorstellung statt. Unter Leitung von Melanie Lott bringt das Haupt- und Landgestüt Marbach die Hengste Quite Great und Tukur zum Einsatz. Lott stellt den achtjährigen DSP-Prämienhengst „Quite Great“ vor, der in Biberach im Zuchtjahr 2023 hervorragend angenommen wurde. Lukas Maier präsentiert den vierjährigen „Tukur“, in dessen Adern das Vererberblut der Hengste Totilas, Quaterback und Sandro Hit fließt. Beginn ist um 10.30 Uhr in der Reithalle der Reitervereinigung Biberach. Nach der Hengstvorstellung gegen 11 Uhr beginnt die Generalversammlung des Pferdezuchtvereins Biberach im Reiterstüble der Reitervereinigung.