„Helfen bringt Freude“: So lernen Schüler in Gambia Nachhaltigkeit

Ein grünes Klassenzimmer in Gambia - das ist das neue Projekt des Vereins STEP Gambia des Biberacher Ehepaars Sonja und Kawsu Drammeh. Vor fünf Jahren haben sie ihren Verein gegründet und jetzt nehmen die Projekte so richtig Fahrt auf. Im Mittelpunkt der Arbeit steht die Schule für gehörlose Kinder, hier entsteht derzeit ein Neubau.

Zusätzlich setzt sich der Verein für Bildung und Handwerk in Brikama ein und befasst sich auch mit dem Leben in den kleinen Dörfern außerhalb der Stadt. Hier spielt das Thema Nachhaltigkeit eine entscheidende Rolle.

„Es ist so schön zu sehen, was wir mit den Spenden aus Deutschland alles erreichen können“, sagt Sonja Drammeh. „Wir sind allen Unterstützern so dankbar, dass sie uns dieses Vertrauen entgegenbringen.“

Ende März fliegt Kawsu Drammeh dann gemeinsam mit Tochter Amina nach Gambia und kümmert sich gemeinsam mit den Menschen vor Ort um die Einrichtung und Ausstattung der Räume im Erweiterungsneubau der Schule. Anfang Januar wird der Container in Deutschland losgeschickt, sodass die Räumlichkeiten und Werkstätten pünktlich zum kommenden Schuljahr eingerichtet sind.

10.000 Quadratmeter Land fürs grüne Klassenzimmer

Denn mittlerweile ist die Schule für Gehörlose in Brikama zu klein geworden. Im vergangenen Jahr hatte Sonja Drammeh, die Lehrerin an der Biberacher Mali-Gemeinschaftsschule ist, erfolgreich einen Antrag beim Ministerium gestellt, die Schule bis Klasse zwölf auszubauen.

„Es läuft gerade alles richtig gut. Aufgrund der Oberstufe ist es nun nötig, die Schule mit Werkstätten und der nötigen technischen Ausstattung einzurichten“, sagt die 40-Jährige. Und dafür wurden die Spenden aus der SZ-Weihnachtsaktion 2022 eingesetzt. Außerdem konnte die Bibliothek renoviert werden und mit Regalen ausgestattet, sodass diese nun bestückt werden können.

Familie Drammeh in Gambia: Sonja und Kawsu Drammeh mit ihren Kindern Amina und Amadou. (Foto: privat )

Und weil das für die beiden Biberacher nicht genug ist, wurde nun schon das nächste Projekt angeschoben. Sie haben 10.000 Quadratmeter Land erworben und wollen dort ein grünes Klassenzimmer für alle Schulen rund um Brikama und auch das Gambia College eröffnen. „Es ist sehr wichtig, dort nachhaltige Angebote zu schaffen“, sagt Sonja Drammeh. „Und wenn ich daran denke, wie schön das wird, dann bin ich richtig glücklich.“

Brunnenbau mit Spenden aus Deutschland

Ihre enge Verbindung zu Gambia hat auch einen einfachen Grund: Ihr Mann Kawsu Drammeh stammt ursprünglich aus Brikama und es war ihm schon lange ein Herzensanliegen, in seiner Heimat etwas Nachhaltiges zu schaffen. Die beiden sind auch ein gutes Team: Als Lehrerin ist Sonja Drammeh für den Bildungsbereich und die Schule zuständig und der gelernte Mechatroniker kümmert sich um die handwerkliche Aus- und Weiterbildung der Menschen.

Für den Bau des grünen Klassenzimmers rechnet Sonja Drammeh mit rund einem Jahr. „Wir brauchen Wasser und dafür müssen wir einen Brunnen bauen.“ Hierfür sollen die Spenden aus der diesjährigen Weihnachtsaktion eingesetzt werden. Ein weiteres Ziel ist es auch, Studierende aus Deutschland für ein paar Wochen als Volontäre im grünen Klassenzimmer einzusetzen. „Das sind tolle Synergieeffekt für die Menschen aus Deutschland und auch für die Menschen in Gambia.“

Denn die Dorfbewohner werden bei allen Projekten mit ins Boot genommen und begleiten Sonja und Kawsu Drammeh bei ihrer Arbeit: „Das ist auch extrem wichtig, es geht nicht darum, den Menschen irgendetwas vorzusetzen, sondern gemeinsam mit ihnen auf Augenhöhe etwas zu schaffen und zu erreichen.“ Und genau das ist es auch, was den Verein STEP Gambia ausmacht.