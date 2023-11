SZ-Spendenaktion: 13 Initiativen aus der Region leisten wertvolle Arbeit

„Helfen bringt Freude“ heißt es auch im Jahr 2023 wieder bei der „Schwäbischen Zeitung“. Bei der Weihnachtsspendenaktion, die in diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen feiert, sollen Vereine und Projekte unterstützt werden, die sich in verschiedenen Ländern der Welt für andere Menschen einsetzen. 13 Projekte und Vereine aus der Region Biberach leisten hier wertvolle Arbeit ‐ und eines haben sie alle gemeinsam: Sie wollen mit ihre Hilfe Fluchtursachen bekämpfen, sodass die Menschen vor Ort ein besseres Leben haben können.

Im vergangenen Jahr sind 46.800 Euro für die Initiativen in der Region Biberach zusammengekommen. Insgesamt hatten die Leserinnen und Leser der „Schwäbischen Zeitung“ in der Vorweihnachtszeit 2022 die stolze Summe von rund 750.000 Euro für „Helfen bringt Freude“ gespendet ‐ es war das drittbeste Ergebnis seit dem Start der Aktion im Jahr 2013. Und das konnten die Vereine und Projekte mit den Spenden bewirken.

++ Hier lesen Sie alles zur Spendenaktion in diesem Jahr ++

Indienprojekt der Gebhard-Müller-Schule: Beim Projekt „Gebhard-Müller-Schule macht Schule in Indien“ geht es um Kindersklaven, die in indischen Steinbrüchen schuften müssen und denen das Recht auf Bildung verwehrt wird. Die Biberacher Schüler sammeln jedes Jahr Spenden, um den indischen Kindern den Besuch einer Schule zu finanzieren.

Syrisches Waisenkind lebt nun in Bad Buchau

Verein Step Gambia: Vor fünf Jahren hat die Biberacherin Sonja Drammeh gemeinsam mit ihrem Mann Kawsu Drammeh den Verein Step Gambia gegründet. Im Mittelpunkt ihrer Arbeit steht die Schule für gehörlose Kinder und Jugendliche in der Stadt Brikama. Es geht darum, gehörlosen Kindern in Gambia Schulbildung zu ermöglichen. Regelmäßig fliegt die Lehrerin aus Biberach gemeinsam mit ihrem Mann in „ihre“ Schule nach Gambia.

Stiftung „Heimat geben“: Pater Alfred Tönnis aus Unlingen setzt sich seit Jahren in Syrien ein. Mit den Spenden konnten unter anderem Kleidung für 150 Waisenkinder in Auftrag gegeben werden. Erst kürzlich rettete er außerdem ein Waisenkind aus Syrien und brachte es nach einigen Strapazen mit den Behörden zu Angehörigen nach Bad Buchau.

Förderverein Piela-Bilanga: Der Förderverein aus Ochsenhausen unterstützt seit vielen Jahren den Bau von Schulen und Brunnen in den zentralen Orten Piela und Bilanga in Burkina Faso. Es wurde ein weiterer Klassenraum der protestantischen Primarschule gebaut und auch ein weiteres festes Lehrergebäude.

Wasserversorgung steht im Mittelpunkt

Weltladen Biberach: Der Weltladen Biberach unterstützt unter anderem das wichtige Projekt „Ganesh Women“. Ziel ist es, mit Bildungsarbeit und kostenloser Versorgung mit Hygieneartikeln bessere Voraussetzungen für Frauen und Mädchen in Nepal zu schaffen. Dafür werden vor Ort Binden aus Baumwolle produziert. Diese werden in den Dörfern an Frauen und Mädchen verteilt.

Family Help: Der Verein Family Help aus Mietingen unterstützt ein Hilfsprojekt für Menschen in der Ukraine. Dahinter steht der Sulminger Thomas Ruf. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine fährt er regelmäßig ins Kriegsgebiet, um vor allem Kindern, Kranken und Verwundeten zu helfen. Mit einem Transporter bringt er meist Hilfsgüter, medizinische Ausrüstung und Einrichtungsgegenstände zu den Bedürftigen.

Himalayan Project: Seit 2005 gibt es den Biberacher Verein von Michael Höschele, der in der nepalesischen Region Lurpung im Bereich der Bildung, aber auch in der Soforthilfe tätig ist. Es gibt ein großes Wasserversorgungs-Projekt für eine ganzes Region, das sich schon über Jahre zieht und noch lange nicht abgeschlossen ist. Außerdem wurden auch Spenden für den Betrieb und die Renovierung einer Schule verwendet.

Modernisierung der Krankenstation

Begegnungstreff Livingroom: Der Livingroom in Biberach ist ein interkulturelles Wohnzimmer für alle Menschen: für Migranten, aber auch für alle Biberacher und Bürgerinnen und Bürger. Das „Wohnzimmmer“ lässt Begegnungen zwischen unterschiedlichsten Kulturen zu und leistet auch Hilfestellungen in verschiedenen Bereichen. Ganz wichtig ist dabei auch die Sprachförderung.

Verein Jiamini: Der Verein aus Alberweiler hilft Slumkindern aus Thika, in der Nähe der kenianischen Hauptstadt Nairobi, dabei, eine Chance auf Bildung und eine selbstbestimmte Zukunft zu erlangen. So ist der Besuch einer Schule für diese Kinder sehr wichtig. Aufgrund der Corona-Pandemie und geschlossenen Schulen ist bei vielen ein Lerndefizit entstanden, das aufgeholt werden konnte.

Sprache ist der Schlüssel für Integration

Verein Tanora: Der Verein mit Sitz in Mittelbiberach engagiert sich in Madagaskar. Es konnte bereits ein Bürgerhaus in der Kommune Ambalabe gebaut werden. Weitere Spenden wurden für die Modernisierung der Krankenstation eingesetzt.

Arbeitskreis Entwicklungspolitik (AKE): Der Biberacher Verein engagiert sich seit Jahren mit öffentlichen Veranstaltungen zur Entwicklungspolitik im Bereich der politischen Bildung. Der Verein greift aber auch immer da ein, wo aktuell Hilfe nötig ist. So unterstützte er den Ausbau des Berufsbildungszentrums in Kamuli, der Hauptstadt des gleichnamigen Distrikts im Osten von Uganda.

Eltern-Kind-Sprachspielgruppen „Griffbereit“: Dieses Projekt ist ein Angebot der Caritas Biberach-Saulgau für Eltern und ihre Kinder im Alter von null bis drei Jahren, um die Kinder zu einem frühen Zeitpunkt mit der deutschen Sprache vertraut zu machen. Es werden Informationen über frühe Bildungsmöglichkeiten für Familien und ihre Kinder angeboten und vermittelt.

Projekt „Ferienspaß“: Unter dem Titel „Spaß in den Ferien“ gibt es im Landkreis Biberach seit 2021 eine neue, kostenlose Ferienfreizeit für Kinder mit Migrationshintergrund, die erfolgreich angeboten werden konnte.

So hat „Helfen bringt Freude“ vor zehn Jahren begonnen

In der Vorweihnachtszeit im Jahr 2013 wurde die SZ-Spendenaktion „Helfen bringt Freude“ in Zusammenarbeit mit der Caritas ins Leben gerufen. Begonnen hatte damals alles rund ums Thema Kinderarmut. Lokale Projekte der Caritas, die sich zum Ziel gesetzt hatten, Kinderarmut zu bekämpfen, standen im Mittelpunkt. So kamen die Spendengelder in der Region Biberach in Höhe von über 40.000 Euro unter anderem der Stiftung „Kinder in Not“, den Projekten Geschwisterzeit und Kinderchancen zugute. Ebenso wurden Flüchtlingskinder unterstützt und Kinder von suchtkranken und psychisch kranken Eltern.

Im Jahr 2015 stand bei der SZ-Weihnachtsaktion dann die Hospiz- und Palliativversorgung im Mittelpunkt. Unter dem Motto „Umsorgt und begleitet ‐ würdevolles Leben bis zuletzt“ kamen die Spenden der ambulanten Hospiz- und Trauerarbeit der Caritas und ihrer Partnerorganisationen zugute. Für ihre Serie über Sterbegleitung und Hospizarbeit wurde die „Schwäbischen Zeitung“ im Jahr 2016 mit dem Katholischen Medienpreis ausgezeichnet.

Seit dem Jahr 2016 richtet sich die Spendenaktion an Verein und Projekte, die in der Flüchtlingsarbeit tätig sind. Im Mittelpunkt steht seither das wichtige Thema „Flüchtlingsursachen bekämpfen“.