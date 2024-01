Biberach

Heimspieltag für TG-Frauen

Biberach / Lesedauer: 1 min

Die Faustballerinnen der TG Biberach I treten am Sonntag in der Schwabenliga zum Start der Rückrunde vor heimischem Publikum an. (Foto: Oliver Merk )

Die Faustballerinnen der TG Biberach I treten am Sonntag in der Schwabenliga zum Start der Rückrunde vor heimischem Publikum an. Spielbeginn in der PG-Halle ist um 10 Uhr.