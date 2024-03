Die Volleyballerinnen der TG Biberach empfangen am letzten Spieltag in der Oberliga am Samstag die TG Nürtingen. Anpfiff ist um 19 Uhr in der Wilhelm-Leger-Halle.

Die Nürtingerinnen stehen mit 26 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Einen Rang davor und mit neun Zählern mehr auf dem Konto ist die TG Biberach angesiedelt. Dennoch wird die Partie kein Selbstläufer für die Gastgeberinnen. Die TGN zeigte zuletzt eine starke Leistung und fuhr beim Tabellendritten TV Rottenburg einen 3:2-Sieg ein. Generell zeigte sich Nürtingen in dieser Saison sehr heimstark und punktete zu Hause gegen viele Teams.

In der Hinrunde unterlag Biberach den Nürtingerinnen aufgrund zu vieler individueller und einfacher Fehler mit 2:3. Daher hat das Team aus der Kreisstadt noch eine Rechnung offen mit dem kommenden Gegner.

Die Biberacherinnen verloren zuletzt zweimal in Folge - 0:3 gegen die TSG Reutlingen und 1:3 gegen den SSV Ulm 1846. Auch deshalb ist die Motivation bei den Gastgeberinnen hoch, vor heimischem Publikum nochmals alles zu geben und drei Punkte zu sammeln.

In den letzten Trainingseinheiten wurde weiter an der Sicherheit in der Annahme und der Block-Feldabwehr sowie an der Variabilität im Angriff gearbeitet. „Im nächsten und letzten Spiel in dieser Saison wollen wir den Zuschauern als Mannschaft wieder unser ,schönes Gesicht‘ zeigen und die Spielzeit mit einem Sieg abschließen“, gibt TG-Coach Dirk Lafarre die Marschroute für das Heimspiel aus.