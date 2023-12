Heimspiel zum Jahresabschluss

Bevor es für die Handballerinnen der TG Biberach im neuen Jahr in den „Play-downs“ gegen den Abstieg aus der Baden-Württemberg-Oberliga geht, kommt es am letzten Spieltag des Jahres 2023 zum Aufeinandertreffen mit der starken Mannschaft des TSV Heiningen. Anpfiff der Partie wird am Samstag um 17.30 Uhr in der Mali-Halle sein.

Die Gäste aus Heiningen stehen aktuell auf dem vierten Tabellenplatz (13:9 Punkte). Nachdem der TSV vor der Runde einen kleinen Umbruch zu verzeichnen hatte, kann man mit dieser Platzierung durchaus zufrieden sein. Motiviert wird das Team auf jeden Fall sein, denn mit einem Sieg kann man theoretisch noch auf den dritten Platz vorrücken. Im Hinrundenspiel in Heiningen mussten sich die Biberacherinnen dem TSV deutlich mit 18:36 geschlagen geben.

Dieses Ergebnis möchte der Tabellenletzte (1:21 Punkte) nun im letzten Spiel des Jahres nach Möglichkeit vergessen machen und ganz anders auftreten. Gerade vor eigenem Publikum ist die TG gewillt, sich mit einem guten Spiel in die Winterpause zu verabschieden. Einfach wird das sicherlich nicht, denn mit Torhüterin Andrea Bretzel und Yvonne Schneider fehlen wichtige Säulen im Spiel der TG.

Das Ziel der Biberacherinnen ist es, ähnlich wie bei der 18:22-Niederlage im Spiel vor Wochenfrist in Herrenberg eine starke Abwehr-/Torhüterinnenleistung auf die Platte zu bringen. Sollte dies gelingen, dann könnte die TG im Angriff mutig und selbstbewusst spielen und so die Gäste möglichst lange ärgern. Bei diesem Unterfangen setzen die Biberacherinnen auch auf eine lautstarke und zahlreiche Unterstützung auf den Zuschauerrängen in der Mali-Halle.