Heimspiel des FV Biberach abgesagt

Das Spiel in der Fußball-Verbandsliga zwischen dem FV Biberach und dem GSV Maichingen ist wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt worden. Die Partie sollte am Samstag um 14 Uhr auf dem Kunstrasenplatz am Erlenweg angepfiffen werden.

„Wir haben uns in Absprache mit der Stadt und dem GSV Maichingen für eine Absetzung entscheiden müssen, da wir aufgrund der starken Schneefälle den Platz nicht mehr geräumt bekommen“, erklärt Biberachs Sportvorstand Michael Münch. Der Staffelleiter des WFV, José Macias, hat der Absage zugestimmt. Das Spiel soll jetzt Anfang März vor Beginn der Restrunde ausgetragen werden und nicht wie schon verlautet am kommenden Samstag, 9. Dezember.