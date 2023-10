Heimsiege in beiden Derbys

Die Derbys in der Fußball-Kreisliga A I Riß haben jeweils die Heimteams für sich entschieden. Der SV Eberhardzell gewann gegen den FC Bellamont und der SV Ellwangen holte gegen die SGM Rot/Haslach den ersten Saisonsieg. Die LJG Unterschwarzach kam am Ende noch zu einem Unentschieden gegen die SGM Tannheim/Aitrach. Der VfB Gutenzell gewann beim BSC Berkheim glücklich mit 4:3.

LJG Unterschwarzach ‐ SGM Tannheim/Aitrach 1:1 (0:0). Keine Torchancen auf beiden Seiten gab es in der ersten Halbzeit in Unterschwarzach. Die Partie fand nur im Mittelfeld statt. Nach dem Seitenwechsel waren zunächst die Gäste besser, die auch durch ein Eigentor in der 52. Minute in Führung gingen. Die LJG gab nicht auf und kam durch einen Foulelfmeter, getreten von Razvan Constantin Bucurenciu, zum verdienten Ausgleich.

SV Eberhardzell ‐ FC Bellamont 5:1 (1:1). In der ersten Halbzeit war die Begegnung noch ausgeglichen, das Gästeteam hielt gut dagegen. Jedoch im zweiten Spielabschnitt gewannen die Gastgeber immer mehr die Oberhand und bauten die Führung immer mehr aus. Aufgrund der zweiten Halbzeit ist der Heimsieg des SVE auch in dieser Höhe verdient. Tore: 1:0, 2:1 Philipp Härle (45. +2, 67.) 1:1 Lorenz Bader (45. +4/FE), 3:1 Eigentor (68.), 4:1 Leon Schmid (81.), 5:1 Matthias Rehm (86.). Res.: 0:1.

SV Ellwangen ‐ SGM Rot/Haslach 2:0 (1:0). In einem sehr fairen Derby kam der SV Ellwangen zu seinem ersten Saisonsieg. Über die gesamte Spielzeit hatten die Gastgeber mehr und die klareren Torchancen. In der 24. Minute erzielte Benjamin Schelkle das 1:0. Die Partie blieb spannend, bis Andreas Paulus mit dem 2:0 in der 83. Minute für die Entscheidung sorgte. Res.: 2:2.

SV Kirchdorf ‐ SGM Reinstetten II/Hürbel 0:1 (0:1). Das Spiel für den SVK begann vielversprechend, bereits in der ersten Minute ging der Ball an die Latte des SGM-Tors. Danach war aber nicht mehr viel los und die Zuschauer sahen ein schlechtes Kreisliga-A-Spiel. Ein Foulelfmeter für die Gäste in der 16. Minute, getreten von Samuel Mohr, war der einzige nennenswerte Höhepunkt. Res.: 2:2.

BSC Berkheim ‐ VfB Gutenzell 3:4 (0:1). Der BSC Berkheim spielte gegen den Bezirksliga-Absteiger VfB Gutenzell auf Augenhöhe und hätte am Ende einen Punkt verdient gehabt. Der BSC zeigte Moral, als er einen 0:2-Rückstand noch aufholte. Auch einen erneuten Rückstand konnten die Gastgeber nochmals egalisieren. Tore: 0:1, 2:3 Michael Poser (24., 81./FE), 0:2 Yanick Schraivogel (48.), 1:2 Mike Schlander (53.), 2:2 Markus Bufler (68.), 3:3 Michael Häfele (91.), 3:4 Marvin Honisch (95.).

SV Winterstettenstadt ‐ SV Erolzheim 1:1 (0:0). Der SV Erolzheim war in der ersten Halbzeit gegen das ersatzgeschwächte Gastgeberteam optisch überlegen, ohne jedoch zu nennenswerten Tormöglichkeiten zu kommen. In der 69. Minute erzielte SVW-Spieler Niklas Müller mit der ersten Tormöglichkeit das 1:0. In der Nachspielzeit gab der SV Winterstettenstadt durch einen Abwehrfehler den Sieg noch aus der Hand. Torschütze zum 1:1 war Marius Seitz. Res.: 1:4.