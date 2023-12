Die Oberliga-Volleyballerinnen der TG Biberach haben das letzte Spiel des Jahres vor heimischem Publikum gegen den TSV G.A. Stuttgart II mit 3:0 (25:21, 25:9, 25:18) gewonnen. Durch die drei Punkte überwintert das Team des Trainergespanns Dirk Lafarre und Peter Bauer mit insgesamt 18 Zählern aus neun Spielen auf dem vierten Tabellenplatz. Zu Hause blieb die TG bislang in der Hinrunde ungeschlagen und musste nur in drei Spielen Punkte abgeben.

Etwas breiterer Kader

Nachdem die TG in der Woche zuvor gegen die SG Volley Alb/Brenztal noch personell stark dezimiert antreten musste, konnte das Trainergespann Lafarre/Bauer im Heimspiel wieder auf einen etwas breiteren Kader zurückgreifen.

Die Gäste aus Stuttgart setzten sich bereits zu Beginn des ersten Satzes mit drei Punkten ab, doch die Biberacherinnen glichen durch eine starke Aufschlagserie zum 10:10 aus, woraufhin Stuttgarts Trainer eine Auszeit nahm. Anschließend schafften es die Gäste erneut mit drei Punkten im Front zu gehen. Die TG kam jedoch aber abermals durch gute Aufschläge und variable Angriffe zurück und holten sich den Durchgang letztlich mit 25:21.

Hoher Aufschlagsdruck

Im zweiten Satz gelang es den Biberacherinnen den Aufschlagsdruck hochzuhalten und dadurch den Spielaufbau der Gäste zu erschweren. Aufgrund mehrerer eigener Fehler nahm Stuttgart II beim Stand von 3:8 wieder eine frühe Auszeit. Doch auch die führte nicht dazu die Annahme zu stabilisieren. Die Gäste hatten in der Folge vor allem Probleme mit den Aufschlägen von TG-Mittelblockerin Lynn Keese. Die Biberacherinnen nutzten hingegen jede Chance im Angriff und tüteten den Durchgang so souverän mit 25:9 ein.

Auch im dritten Satz ließen die Gastgeberinnen nicht nach und gingen direkt mit 3:0 in Führung. Nach der darauf von Stuttgart II genommenen Auszeit kämpften sich die Gäste durch starke Abwehraktionen zurück. Doch die TG ließ sich von dem Kampfgeist der Stuttgarterinnen nicht aus der Ruhe bringen, zog ihr Spiel konstant und fokussiert durch, und holte sich auch den letzten Satz mit 25:18.

Anstrengendes Wochenende zum Jahresauftakt

Nach einer guten Stunde war der 3:0-Heimerfolg eingefahren und damit ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für die TG. „Wir haben heute sehr konsequent gespielt, nicht viel zugelassen und uns als Team gegenseitig unterstützt“, zeigte sich TG-Chefcoach Lafarre zufrieden. Co-Trainer Baur ergänzte: „Das war heute eine souveräne Teamleistung und ein gelungener Abschluss.“

Jetzt gilt es für die TG in der Winterpause neue Kraft zu tanken und Verletzungen auszukurieren. Gleich zum Auftakt im neuen Jahr steht für die Biberacherinnen ein anstrengendes Wochenende in der Oberliga mit zwei Spielen bevor. Am Samstag, 13. Januar, empfängt die TG den Tabellenführer Rottenburg in der Wilhelm-Leger Halle (Anpfiff: 20 Uhr) und am Sonntag, 14. Januar, die württembergische Stützpunktmannschaft (15 Uhr).

Die Statistik zum Spiel

TG Biberach - TSV G.A. Stuttgart II 3:0 (25:21, 25:9, 25:18). TG: Arendt, Gerstmann, Gnann, Jana Gönner, Julia Gönner, Hornung, Keese, Stephan, Winter