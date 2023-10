Heimsieg für SGM Ummendorf/Fischbach

Die SGM Ummendorf/Fischbach hat am Freitagabend in der Fußball-Kreisliga A I Riß das Heimspiel gegen den SV Kirchdorf gewonnen.

SGM Ummendorf/Fischbach ‐ SV Kirchdorf 4:2 (2:1). Der SV Kirchdorf präsentierte sich als hartnäckiger Gegner und war in der ersten Halbzeit durchaus ebenbürtig. Im zweiten Spielabschnitt kamen die Illertaler sogar noch zum Ausgleich, aber danach waren die Gastgeber die bessere Mannschaft. Die SGM versäumte es aber trotz zahlreicher Tormöglichkeiten das Spiel frühzeitig zu entscheiden. So fiel die endgültige Entscheidung erst in der Nachspielzeit. Tore: 1:0 Matthias Hatzing (17.), 1:1 Marc Hörburger (19.), 2:1 Matthias Hatzing (42./FE), 2:2 Alexander Ziesel (50.), 3:2 Timo Winter (84.), 4:2 Philipp Theißler (90. +1). Bes. Vork.: Gelb-Rote Karte für den SV Kirchdorf in der Nachspielzeit. Res.: 5:2.