Heimnimbus ade: TG-Volleyballerinnen verlieren Spitzenspiel

Die Volleyballerinnen der TG Biberach haben den Sprung ganz nach vorn in der Oberliga verpasst. Die Mannschaft von Trainer Dirk Lafarre unterlag dem alten und neuen Tabellenführer TG Bad Waldsee mit 2:3 (25:19, 24:26, 15:25, 25:23, 9:15) in eigener Halle und musste damit die erste Heimniederlage der Saison einstecken.

Beide Teams zeigten den mehr als 200 Zuschauern in der sehr gut besuchten Wilhelm-Leger-Halle, warum sie zu den besten Mannschaften der Oberliga zählen. Knapp zweieinhalb Stunden sahen die Besucher Frauenvolleyball auf sehr gutem Niveau mit langen und hart umkämpften Ballwechseln. Am Ende setzte sich der Spitzenreiter durch, weil er sich im Entscheidungssatz besser und nervenstärker präsentierte als die TG. „Wir mussten aufgrund von Verletzungsproblemen improvisieren und das ist uns sehr gut gelungen“, sagte Waldsees Trainer Simon Scheerer. Seine Mannschaft war der TG Biberach vor allem im Service überlegen und ließ sich auch durch den knappen Satzverlust in Durchgang vier nicht beeindrucken. „Im Tiebreak waren wir voll da und haben dadurch letztlich auch verdient gewonnen“, fasste Scheerer zusammen.

Dies sah sein Gegenüber Dirk Lafarre ähnlich: „Wir haben es heute nicht geschafft, wie noch gegen Rottenburg über die gesamte Spielzeit konstant gut zu spielen. Im Aufschlag und auch phasenweise in der Annahme waren wir nicht immer auf der Höhe.“ Lafarre erkannte den Sieg der Gäste neidlos an: „Bad Waldsee war heute unter dem Strich einfach besser als wir und die Niederlage geht somit auch in Ordnung.“ Dennoch war der Biberacher Coach nicht unzufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. Sie hatte den Tabellenführer in ein Fünf-Satz-Match gezwungen und vor allem in den Sätzen eins, zwei und vier sehr guten Volleyball gezeigt. „Mit dieser Leistung kann ich sehr gut leben, obwohl ich natürlich vom Verlauf und vom Ergebnis dann doch enttäuscht bin“, erklärte Lafarre.

Die Sätze eins und vier hatte die TG gewonnen, im zweiten Durchgang hatte sie lange geführt und dann doch mit 24:26 den Kürzeren gezogen. Allerdings war der Spielball der Waldseerinnen dabei sehr umstritten, weil viele der Zuschauer den Ball von Anne Jacob gut gesehen hatten, was den 25:25-Ausgleich für die TG bedeutet hätte. Hauptschiedsrichter Christian Ballschmidt hatte anderes entschieden. Für das Team war dieser Ball offensichtlich nicht so wichtig wie für die Fans. „Ich habe davon gar nichts mitbekommen und wir haben auch nicht protestiert“, erklärte Libera Sarah Gnann. Letztlich war auch sie enttäuscht über die erste Niederlage in eigene Halle, aber dennoch habe man dem Spitzenreiter ein großes Spiel geliefert und am Ende noch einen Punkt gewonnen. „Wir haben in den entscheidenden Phasen zu viele Eigenfehler gemacht. Das war heute wohl der Knackpunkt“, scheute sich Gnann nicht vor Selbstkritik.

Im Tiebreak konnten die TG-Frauen dann nicht mehr mithalten. Der Gast ging schnell mit 3:0 in Führung und baute diesen Vorsprung kontinuierlich aus. Letztlich leuchtete ein 9:15 im Entscheidungssatz auf. Waldsee hatte das Spiel gewonnen und die Tabellenführung mit dem jetzt allerdings wieder punktgleichen TV Rottenburg eindrucksvoll verteidigt.

Biberachs Angreiferin Svenja Hornung versuchte zu erklären: „In solchen Spielen ist der Kopf spielentscheidend und da war Bad Waldsee heute besser.“ Spielerisch habe man mit dem Gegner durchaus mithalten können. Hornung hatte die Zuschauer wieder mit einer Aufschlagserie und sehr guten Diagonalangriffen überzeugt. Insofern ist es schade, denn Svenja Hornung kündigte aus privaten Gründen ihren Abschied spätestens zum Saisonende an. Auch bei Natali Gerstmann, die trotz Schulterproblemen eine gewohnt klasse Leistung zeigte, wird sich diese Frage sicher stellen. Dagegen machte der Trainer deutlich, dass er seine Arbeit in Biberach gerne fortsetzen wolle. TG-Volleyball-Abteilungsleiter Manuel Kort nahm dies freudig zur Kenntnis und kündigte finale Gespräche mit Dirk Lafarre noch vor Saisonschluss an.

Für die TG-Frauen geht es in der Oberliga nach einem spielfreien Wochenende am Samstag, 10. Februar, beim Vorletzten SpVgg Holzgerlingen weiter.