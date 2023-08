Mit einer unnötigen Niederlage im Kopf empfängt der FV Biberach in der Fußball–Verbandsliga am zweiten Spieltag zum ersten Heimspiel den VfL Pfullingen. Die Partie im Biberacher Stadion wird am Freitagabend um 19 Uhr angepfiffen.

1:2–Auftaktpleite beim GSV Maichingen nagt noch

Der Verein hat sich um dieses Fluchtlichtspiel bemüht und der VfL Pfullingen sowie der Württembergische Fußball–Verband haben zugesagt. „Trotz der Entfernung war Pfullingen bereit, am Freitagabend zu spielen. Besonders bei diesen Temperaturen sicher eine gute Entscheidung“, sagt Biberachs Trainer Oliver Wild, der noch immer an der 1:2–Auftaktpleite beim GSV Maichingen zu nagen hat.

„Die Enttäuschung war schon sehr groß nach der Niederlage, weil wir dieses Spiel eher hätten für uns entscheiden können“, beschreibt Wild nochmals die 90 Minuten im Sindelfinger Stadtteil. Der Gegner hatte drei Chancen und hat daraus zwei Tore gemacht, Biberach hatte deutlich mehr Ballbesitz, erzielte eben nur einen Treffer durch den eingewechselten Kevin Wistuba.

Pfullingen ist nicht zu unterschätzen

Vor allem das erste Gegentor in der Anfangsphase der Partie hätte man verhindern können, so Oliver Wild. Doch nach der kurzen Analyse am Montag ging der Blick schon nach vorn Richtung Pfullingen–Spiel. „Für mich ist das ein Verein mit sieben Siegeln, der sich in der jüngeren Vergangenheit in der Verbandsliga etabliert hat, aber auch fast jedes Jahr mit in den Abstiegskampf verwickelt war“, weiß Wild nicht allzu viel über den Gegner am Freitagabend. Das werde sich aber noch ändern, da er sich noch Informationen einholen werde.

Dass der Gegner nicht zu unterschätzen ist, hat zwei Gründe: Erstens verlor der FV Biberach das Hinrundenspiel in der vergangenen Saison mit 0:5, um dann allerdings das Rückrundenspiel in Pfullingen mit 3:1 zu gewinnen und zweitens hat der VfL sein erstes Saisonspiel gegen einen der Meisterschaftsfavoriten, Calcio Leinfelden–Echterdingen, zu Hause mit 3:1 gewonnen. „Das hat schon beeindruckt und wird der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben haben“, sagt Oliver Wild.

Das leidige Thema Urlaub

Vorrangig gehe es aber auch in diesem Spiel um die eigene Mannschaft. Und da ist wieder das leidige Thema Urlaub, dass jeden Trainer landauf, landab beschäftigt und nicht gerade amüsiert. So auch Wild, denn mit Robin Biesinger und Ruben Grundei stehen zwei Spieler deshalb nicht zur Verfügung. Ob der im Spiel in Maichingen am Auge verletzte Tim Schneider wieder auflaufen kann, ist noch unklar, jedenfalls habe er schon wieder mittrainiert.

Zudem ist auch Simon Keller ins Training eingestiegen und ist damit eine Option für die Bank. Ebenso wie auch Ramon Diamant, der die Rotsperre aus dem Pokalspiel gegen Weiler abgesessen hat. Dennoch tendiert Wild zu einer sehr ähnlichen Startelf wie in Maichingen, mit der Ausnahme Wistuba, der in Maichingen nach zwei Wochen Urlaub in Durchgang zwei auf dem Platz stand. „Das könnte eine Option sein.“