Der Countdown läuft: Biberach feiert mit den Landesfesttagen vom 8. bis 10. September den zweiten Höhepunkt im Heimattagejahr. Trachten, Traditionen und Tänze stehen an diesem Wochenende im Mittelpunkt des Geschehens. Der Landefestumzug mit 100 Gruppen aus ganz Baden–Württemberg, ein großer Zapfenstreich und viele weitere kostenlose Veranstaltungen versprechen ein spannendes, abwechslungsreiches und zünftiges Programm.

Hier zeigt sich die besondere Vielfalt an Vereinen und Gruppen, Ehrenamtlichen und Gästen, die Baden–Württemberg so besonders machen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann

Als lokaler Medienpartner der Heimattage bietet die „Schwäbische Zeitung“ noch zwei weitere Extras: Es gibt Karten für die Ehrentribüne für den Festumzug am Sonntag zu gewinnen. Außerdem ist der gesamte Umzug als Livestream bei schwäbische.de zu sehen (siehe Kasten).

Ministerpräsident Winfried Kretschmann freut sich schon auf Biberach: „Der Landesfestumzug macht den Höhepunkt der diesjährigen Heimattage in Biberach aus. Hier zeigt sich die besondere Vielfalt an Vereinen und Gruppen, Ehrenamtlichen und Gästen, die Baden–Württemberg so besonders machen. Biberach hat in diesem Jahr ein besonders abwechslungsreiches Heimattage-Programm auf die Beine gestellt. Es zeigt wieder einmal, wie wichtig Heimat und Tradition in der heutigen Zeit für uns sind. Baden–Württemberg ist ein landschaftlich schönes, wirtschaftlich starkes und innovatives Bundesland, das von einem vielfältigen Miteinander lebt! Die Heimattage sind ein guter Rahmen, um dies vor Ort erlebbar zu machen.“

3000 Menschen ziehen durch Biberach

Der farbenprächtige Landesfestumzug am Sonntag, 10. September, um 12.30 Uhr bildet den Höhepunkt der Festtage. 100 Trachtengruppen, Volkstanzgruppen, Landsmannschaften und Bürgerwehren mit circa 3000 Teilnehmenden ziehen zu Fuß, zu Ross oder auf Festwägen durch die Innenstadt.

„In Biberach sind wir durch unser Schützenfest bereits erprobt, wenn es um das Thema Umzüge geht. Nichtsdestotrotz sind wir froh, dass die Stiftung Schützendirektion uns mit ihrem Know–How bei der Organisation des großen Festumzuges unterstützt“, führt Oberbürgermeister Norbert Zeidler aus. Für ihn steht fest, „ohne das großartige Engagement der Ehrenamtlichen in den unzähligen Vereinen, wäre ein solches Festwochenende nicht realisierbar.“

Mit dem großen Zapfenstreich am Samstag, 9. September, um 19.30 Uhr steht ein weiteres Highlight auf dem Programm. Die Besucher erwartet ein feierliches Zeremoniell mit den Bürgerwehren Baden und Württembergs auf dem Biberacher Marktplatz. Nach einer Ansprache vom Schirmherrn der Heimattage, Thomas Strobl, sorgt die Historische Bürgerwehr Mittelbiberach als ausführende Wehr neben zahlreichen Fahnen– und Fackelträgern für eine unvergessliche Veranstaltung.

Brauchtumsnachmittag am Samstag

Wer mehr über Volkstänze und das Trachtenhandwerk erfahren möchte, sollte am Samstag bereits ab 15 Uhr beim Brauchtumsnachmittag auf dem Marktplatz vorbeischauen. Verschiedene Gruppen des Landesverbands der Heimat– und Trachtenverbände Baden–Württemberg zeigen ihr Können bei Tanz, Musik und Mundart. Zudem werden traditionelle Handarbeitstechniken, wie das Klöppeln oder Occhi vorgeführt.

„Die Landesfesttage sind für uns in jedem Jahr ein absoluter Höhepunkt in unserem Kalender“, so Reinhold Frank, Vorsitzender des Landesverbandes der Heimat– und Trachtenverbände Baden–Württemberg. „Unsere Trachtlerinnen und Trachtler stehen schon in den Startlöchern und wir freuen uns sehr darauf, die Vielfalt unserer baden–württembergischen Heimat in Biberach zu präsentieren.“

Ex–OB Thomas Fettback wird geehrt

Seit Beginn der Heimattage Baden–Württemberg im Jahr 1978 ehrt das Land jährlich Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich um die Förderung und die Pflege der Heimat verdient gemacht haben. Zum Auftakt der Landesfesttage wird die Medaille am Freitag, 8. September, um 16 Uhr in der Gigelberghalle durch die Ministerin für Wissenschaft, Forschung und Kunst, Petra Olschowski, verliehen. Zu den neun geehrten Personen zählt unter anderem Thomas Fettback, der ehemalige Biberacher Oberbürgermeister.

Möchte man im Anschluss an die Medaillenverleihung die kulturelle Seite Biberachs besser kennenlernen, lohnt sich ein Abstecher in die Innenstadt. Der Kulturparcours lädt ab 17 Uhr zu einem Bummel durch die Biberacher Kulturinstitutionen ein: „Stuttgart Crime Stories“ in der Stadtbücherei, Wissenswertes rund um die Einbürgerungstests in der vhs, die aufrüttelnde Sonderausstellung „Nationalsozialismus in Biberach“ im Museum und dazu passend Szenen aus Borcherts Kriegsheimkehrerdrama „Draußen vor der Tür“, vorgestellt vom Dramatischen Verein in der Stadthalle.

Ökumenisches Kirchplatzfest

Kulinarisch verwöhnt wird man zeitgleich auf dem Interkulturellen Markt. Zahlreiche Vereine und Initiativen bieten von 17.30 bis 22 Uhr internationale Köstlichkeiten auf dem Marktplatz und informieren über ihre Arbeit.

Die Biberacher Kirchengemeinden tragen mit unterschiedlichen Veranstaltungen zu den Landesfesttage bei. Unter dem Motto „Gemeinsam, bunt und lebendig“ laden sie am Samstag, 9. September, ab 11 Uhr zum Ökumenischen Kirchplatzfest rund um die Stadtpfarrkirche St. Martin ein. Der Sonntag startet besinnlich mit einem Ökumenischen Festgottesdienst um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche St. Martin, bevor dort am Nachmittag um 16 Uhr ein Orgelkonzert mit Werken von Justin Heinrich Knecht erklingt.

Kretschmann gibt die Fahne weiter

An den Landesfesttagen wird die Heimattage–Fahne traditionell an die Kommune weitergegeben, die das Festjahr als nächstes ausrichten darf. In diesem Fall sind es die drei Härtsfeld–Kommunen. Die offizielle Übergabe an den Bürgermeister der Stadt Neresheim, Thomas Häfele, erfolgt am Sonntag, 10. September, durch Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Der Festakt findet direkt im Anschluss an den Landesfestumzug gegen 14.45 Uhr auf dem Marktplatz statt.

Beinahe alle Veranstaltungen an diesem Wochenende sind kostenlos und können ohne Eintrittskarten besucht werden. Lediglich für die Verleihung der Heimatmedaille und das Orgelkonzert in der Stadtpfarrkirche St. Martin werden Tickets benötigt. Der Eintritt zur Medaillen–Verleihung ist kostenlos, Tickets gibt es beim Kartenservice im Biberacher Rathaus. Eintrittskarten für das Orgelkonzert zum Preis von zwölf Euro, ermäßigt sechs Euro, sind an der Abendkasse erhältlich.

Und so geht’s zum Livestream

Sie können den Landesfestumzug nicht vor Ort bewundern? Kein Problem — wir nehmen Sie in bester Perspektive mit zum Höhepunkt des Festes. Den Umzug am 10. September um 12.30 Uhr überträgt schwaebische.de live im Internet. Um diesen zu sehen, geben Sie folgenden Link ein: go.schwaebische.de/bw23

Das komplette Programm und weitere Informationen gibt es unter: www.heimattage-biberach.de