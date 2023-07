Heimatstunde in Biberach beleuchtet turbulent den Kommunisten-Aufstand

Um die rasende Geldentwertung, die notleidende Biberacher Stadtbevölkerung und einen Beinahe–Aufstand einiger Kommunisten im Schatten des Wochenmarkts ist es in der diesjährigen Heimatstunde gegangen. Spielleiter Markus Pflug und sein rund 60–köpfiges Ensemble reisten mit dem Publikum in einer turbulenten, mitreißenden Inszenierung genau 100 Jahre zurück — zum „Göckeles–Miggda“ (hochdeutsch: „Hähnchen–Mittwoch“) im September 1923.

Auswärtige Händler werden von der Polizei festgenommen. (Foto: Gerd Mägerle )

Auch im Jahr 2023 ist die Inflationsrate hoch. Verglichen mit 1923 wirkt sie allerdings geradezu lächerlich gering, wie Stadtarchivarin Ursula Maerker in ihrer historischen Einführung zum szenischen Spiel aufzeigte. Die Folgen des verlorenen Ersten Weltkriegs waren auch in Biberach deutlich spürbar. Viele hungerten und waren arbeitslos. Die Reparationsforderungen der Kriegsgewinner lasteten schwer auf Deutschland. Immer mehr Bargeld wurde in Umlauf gebracht, die Staatsverschuldung explodierte, die Inflationsrate stieg um 50 Prozent jeden Monat. Die Millionen und Milliarden an Notgeldscheinen mussten, hatte man sie erhalten, sofort ausgegeben werden. Denn schon am nächsten Tag war das Geld oft nichts mehr wert.

Kommunisten wittern ihre Chance

Hier setzt das szenische Spiel der Heimatstunde an: Auswärtige Händler bringen die Waren aus dem Oberland weg, um sie nicht zu günstigeren Preisen an die darbende Biberacher Bevölkerung verkaufen zu müssen. Sie heizen Knappheit und Preise noch mehr an. In diesem Umfeld wittern ein paar Kommunisten ihre Chance zur großen politischen Aktion.

Die Kommunisten wittern ihre Chance auf eine politische Aktion. (Foto: Gerd Mägerle )

In kurzen, schnellen Szenen zeichnet Markus Pflug ein Bild dieser Zeit. Da sind die Kinder, die säckeweise Geld schleppen, um beispielsweise ein Zeitungsabonnement zu bezahlen, oder sich mit Gleichaltrigen zum Murmelspiel treffen, bei dem es um Millionen geht. Da sind die auswärtigen Händler, die von den Landjägern (Polizisten) gefilzt und festgenommen werden, weil sie kofferweise Butter und Wurst Richtung Mannheim transportieren wollen.

Arbeiter entreißen den Händlern ihre Waren. (Foto: Gerd Mägerle )

Weil es so nicht weitergehen kann, wollen die Betriebsräte der Biberacher Firmen um Gewerkschaftsführer Georg Bäuerle (gespielt von Helmut Trunzer) das Heft selbst in die Hand nehmen. Arbeiter sollen sich am Mittwochmorgen vor dem Wochenmarkt an den Stadttoren postieren und dafür sorgen, dass die Händler ihre Waren zu fairen Preisen in der Stadt und nicht teuer auswärts verkaufen. Auf keinen Fall aber solle das Ganze „politisch“ werden.

Erbittertes Gezänk um einen Korb mit Äpfeln

Allerdings bekommen die Kommunisten um ihren Anführer Alois Schlaucher (Lukas Brumme) Wind von der Sache und wollen sie für ihre Zwecke nutzen. Es kommt wie es kommen muss: Zwischen Arbeitern und Händlern entsteht ein erbittertes Gezänk, wunderbar auf die Spitze getrieben im handgreiflichen Streit der beiden Frauen Anna Ehe (Petra Sontheimer) und Franzi Brandeis (Andrea Moosmann) um einen Korb mit Äpfeln.

Selbst um einen Korb Äpfel wird erbittert gekämpft. (Foto: Gerd Mägerle )

Auf dem Marktplatz geht der Tumult weiter, als die Waren zu den von den Käufern vorgeschlagenen Preisen abgegeben werden. So manches Göckele überlebt das wilde Treiben nicht und die Händler sehen sich durch die Meute übervorteilt. Schön in Szene gesetzt wird diese Episode auch durch die prächtige Marktbrunnenkulisse, gefertigt von Hannes, Gerhard und Magdalena Bopp; wenngleich das Stück zum Großteil ohne opulente Requisiten bestens funktioniert.

Handwerker betätigen sich als Militärstrategen

Enttäuscht sind auch die Kommunisten um Alois Schlaucher, der sich plakativ mit roter Sowjetfahne in Szene setzt, dass es zu keiner politischen Aktion gekommen ist, „weil das Volk nur ans Fressen denkt“. Auch das Vorhaben, Johanna Lampater (Susanne Lamke), die resolute Ehefrau des Krankenhaus–Hausmeisters, als Lebensmittelschieberin an den Pranger zu stellen, misslingt.

Die Handwerker organisieren den Einsatz der Bürgerwehr. (Foto: Gerd Mägerle )

Einige Biberacher Handwerker und Geschäftsleute wollen den roten Umtrieben als Bürgerwehr ein Ende setzen und ziehen, unter anderem mit Gartenschläuchen und Reisigbesen bewaffnet, gegen die Kommunisten los. So kommt es, dass Willi Fritz und Gerhard Bopp mit ironisch–komödiantischem Talent auf der Bühne ihre eigenen Vorfahren spielen, die sich als kleine Handwerker zu großen Militärstrategen aufschwingen. Aber auch die Kommunistentruppe scheitert ein ums andere Mal — zuletzt am nicht anwesenden Bürgermeister, dem sie ihre Forderungen überbringen wollen.

Auf dem Viehmarkt stehen sich Kommunisten und Händler kampfbereit gegenüber. (Foto: Gerd Mägerle )

Zum großen Showdown auf dem Viehmarkt kommt es nicht. Beide Seiten stehen sich zwar kampfbereit gegenüber, bis der Wagnermeister Arnold (Steffen Mayer) eine Ansprache hält. Weil er sein Gebiss vergessen hat, versteht ihn aber keiner. Inzwischen ist jedoch Bürgermeister Hammer von seiner Dienstreise aus Stuttgart zurück und schafft es, die Situation zusammen mit dem Gemeinderat zu befrieden. So endet der „Göckeles–Miggda“ zwar irgendwie wie das Hornberger Schießen, hat aber 100 Jahre später immerhin das Zeug zum Stoff für eine Heimatstunde.

Rainer Fuchs, Vorsitzender der Schützendirektion, dankte am Ende allen Mitwirkenden vor und hinter der Bühne für dieses wunderbar in Szene gesetzte Stück Heimatgeschichte.

Impressionen aus der Heimatstunde 2023. (Foto: Gerd Mägerle )

