Für den Bau günstiger Wohnungen, speziell für den sozialen Wohnungsbau, sieht der Geschäftsführer der Baugenossenschaft (BG) Biberach, Patrick Detzel, in den nächsten Jahren rabenschwarz. Unter den derzeitigen Rahmenbedingungen sei das nicht mehr finanzier- und umsetzbar.

Langfristige Planungen seien eher nicht mehr möglich, das Investitionsvolumen der BG werde sich verringern, kündigte der Geschäftsführer bei der Mitgliederversammlung am Mittwoch an, bei der er nicht mit Kritik an der aktuellen Politik sparte.

Diese beharrliche, betriebswirtschaftliche Inkompetenz unserer Bundesregierung wird uns um die Ohren fliegen. Patrick Detzel

Mit rund 670 Mietwohnungen zählt die BG Biberach zu den großen Playern auf dem Biberacher Wohnungsmarkt. Durch größere Wohnbauprojekte hat sie in den vergangenen Jahren maßgeblich dazu beigetragen, Wohnraum vor allem für Menschen mit kleinem Geldbeutel zu schaffen.

Derzeit liegt die Durchschnittsmiete in den BG-Wohnungen bei 6,70 Euro pro Quadratmeter. „Auf der einen Seite sind wir stolz darauf, dass wir insgesamt moderate Mieten verlangen können, auf der anderen Seite wird es nicht mehr ohne Mieterhöhung gehen, wenn wir die Klimaziele einhalten müssen“, so Detzel.

„Beharrliche, betriebswirtschaftliche Inkompetenz“

Dies gelte aber nicht nur für Biberach und die Baugenossenschaft, sondern für die Bauwirtschaft in ganz Deutschland. „Klimaschutz und billig, Wärmepumpe und Mietpreisbremse ‐ das sind Begriffspaare, die nicht zusammenpassen“, so der Geschäftsführer. Investitionen ohne Gegenfinanzierung und sozialer Wohnungsbau ohne Förderung seien nicht möglich.

„Das haben Fachleute aus der Wohnungswirtschaft, die eine Ahnung haben, schon 1000 mal gesagt, dass das nicht geht. Diese beharrliche, betriebswirtschaftliche Inkompetenz unserer Bundesregierung wird uns um die Ohren fliegen“, warnte Detzel.

Ohne massive Förderung können wir hier aber nichts mehr anschieben. Der soziale Wohnungsbau ist mausetot, da geht nichts mehr. Patrick Detzel

Ablesbar sei dies bereits in den Zahlen für die Stadt Biberach aus dem Jahr 2022. Abzüglich der Einfamilienhäuser seien in der Stadt 134 Wohnungen erstellt und nur noch 54 neu beantragt worden. „Da steuern wir auf ein Allzeittief zu“, so Detzel.

Diese Zahlen stünden im Gegensatz zu den 400.000 Wohnungen, die laut Bundesregierung jedes Jahr geschaffen werden sollen ‐ „eine Zahl, die wir seit dem Jahr 2000 nie mehr annähernd erreicht haben“.

Kritik an Berechnung der Zuschüsse

In der Zeit zwischen 1973 bis 1975, in der mehr als 600.000 Wohnungen gebaut worden sind, habe der Staat den sozialen Wohnungsbau massiv gefördert. „Die Regierung hat heute aber die Fördermittel drastisch heruntergefahren, aber an der Zahl 400.000 festgehalten. Ohne massive Förderung können wir hier aber nichts mehr anschieben. Der soziale Wohnungsbau ist mausetot, da geht nichts mehr“, so der BG-Geschäftsführer.

Für falsch halte er auch, dass die Förderkulisse für den Sozialwohnungsbau an der ortsüblichen Vergleichsmiete (OVM) festgemacht werde. „Die OVM ist in Saulgau anders als im Deggenhausertal oder in Ravensburg, Biberach oder Ulm. Da haben wir Unterschiede von bis zu drei bis vier Euro, aber die Baukosten in der Region sind überall gleich“, sagte Detzel.

Es gebe überdies Kommunen, die messen die OVM am Mietspiegel, andere ausschließlich an den Neubaumieten. „Es kann nicht sein, dass wir Landesmittel für den sozialen Wohnungsbau ausgeben und die am Ende des Tages dem Zufall unterliegen.“

Kurswechsel beim Städtebau

Mit dem Verweis auf Wohnen als Grundrecht werde aktuell jede Marktregulierung hinsichtlich des Mietpreises gerechtfertigt. „Weil Wohnen ein Grundrecht ist, hat man alles dafür getan, dass dieses Grundrecht billig bleibt“, so Detzel.

„Die Kehrseite der Medaille: Alles andere ist teurer geworden. Wenn also die Erträge künstlich klein gehalten werden, die Herstellkosten für eine Wohnung aber weiter steigen, dann ist es nur eine Frage der Zeit, wann das Ende kommt. Denn unter diesen politischen Rahmenbedingungen ist sozialer Wohnungsbau betriebswirtschaftlich nicht mehr möglich.“

Neben einem Umdenken in der großen Politik forderte Detzel auch einen Kurswechsel beim städtebaulichen Anspruch in Biberach. An diesem sei das geplante BG-Bauprojekt im Angerweg unter anderem gescheitert. Dort hätten alte Wohnblocks aus den 1950er-Jahren abgerissen und ab diesem Jahr durch eine neue Bebauung ersetzt werden sollen. Geplant war ein Wohnquartier mit 56 bis 58 Wohneinheiten, zwei Drittel davon Sozialwohnungen.

Wirtschaftlich solide aufgestellt

Hier sei das Konzept einer seriellen Fertigung, mit dem die BG die Kosten senken wollte, der wunde Punkt gewesen, zusammen mit dem von er Stadt geforderten Stellplatznachweis. Detzel: „Eine Tiefgarage am Angerweg ins Grundwasser zu setzen, hätte mehr als 2,6 Millionen Euro gekostet. Das lässt sich beim sozialen Wohnungsbau mit einer Neubaumiete von 7,80 Euro nicht mehr querfinanzieren.“ Über solche Themen müssten sich Verwaltung, Gemeinderat künftig zielführend mit Investoren auseinandersetzen.

Die BG Biberach, die 2022 eine Eigenkapitalquote von 65,5 Prozent aufwies und bei einer Bilanzsumme von 32,8 Millionen Euro einen Jahresüberschuss von 440.800 Euro erzielt hat, sieht sich trotz aller Widrigkeiten derzeit gut aufgestellt. Abgeschlossen werden als nächstes die Neubauprojekte in der Abstraße 8 und 12 sowie im nächsten Jahr der Bau der neuen BG-Geschäftsstelle in der Kolpingstraße.

In Zukunft werde man sich auf die Sanierung und Modernisierung des Bestands konzentrieren, wofür die BG 2022 insgesamt 4,8 Millionen Euro ausgegeben hat. „Aber auch das wird künftig nicht ohne Mieterhöhungen möglich sein ‐ und auch dafür braucht es Handwerker“, so Detzel.