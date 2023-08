Heavy Metal–Frühschoppen mit Kinda Like

Ganz im Zeichen „Wacken war gestern, heute ist Burren“ wird am Samstag, 19. August, von 11 bis etwa 14 Uhr im Garten, auf der Rückseite vom Gasthof Burren, im Sinne einer Matinee, ein Open–Air Heavy–Metal Frühschoppen im gemütlichen Ambiente (ohne Matsch) stattfinden. Die Band des Biberacher Rocksängers Otto Hehl, Kinda Like, wird hierbei in der klassischen Dreier–Rockformation den harten Rocktönen huldigen.

Melodien der Bands wie Motörhead, Iron Maiden, Black Sabbath oder Judas Priest werden hierbei ihre Dominanz ausüben. Aber auch Pioniere wie Deep Purple oder Steppenwolf werden hierbei nicht vergessen. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Das Open–Air findet nur bei gutem Wetter statt.