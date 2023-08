Happy Birthday, Stadtkapelle

In ihrer hundertjährigen Geschichte hat die Stadtkapelle Höhen und Tiefen erlebt — bejubelte Konzerte, Auszeichnungen und aufregende Konzertreisen, aber auch Turbulenzen bis hin zu einer zeitweisen Auflösung des Vereins während des zweiten Weltkrieges, schreibt die Stadtkapelle in einer Mitteilung.

Das Jubiläumsjahr ist von großen Veränderungen geprägt: Während der Corona–Pandemie hat die Stadtkapelle zahlreiche aktive Mitspieler verloren und war schließlich auf nur mehr 22 Mitspieler geschrumpft. Im vergangenen Jahr hatte der langjährige Orchestervorstand angekündigt, nicht wieder für das Amt zu kandidieren. Zu Beginn dieses Jahres haben sich das Blasorchester und sein langjähriger Dirigent, Andreas Winter, auf beiderseitigen Wunsch getrennt. Und im Zuge von Sparmaßnahmen beschloss der Gemeinderat, das Dirigat der Stadtkapelle nicht mehr finanziell zu unterstützen.

All das bedeutet für die Stadtkapelle große Herausforderungen — in mehrfacher Hinsicht war es Zeit für einen Neuanfang. Und den haben die neu gewählten Orchestervorstände, Ralph Guderlei und Christina Butz, der neue Orchesterausschuss und die gesamte Kapelle mit großem Elan in Angriff genommen.

Der erste Klarinettist Martin Remke erklärte sich bereit, interimsmäßig das Dirigat zu übernehmen. Dadurch konnte nach nur zwei Wochen Pause die Probenarbeit wieder aufgenommen werden. In der Stadtkapelle machte sich Aufbruchstimmung breit, die aktive Suche nach weiteren Mitspielern — unter anderem bei einer offenen Probe — zeigte Erfolg, und nach und nach kamen frühere Mitspieler zurück und neue Musiker stießen zur Kapelle hinzu.

Bei der Spitalhofserenade im Juni spielte die Stadtkapelle bereits wieder mit knapp 50 Musikern vor zahlreichen Zuhörern. Während das Flötenregister mittlerweile wieder gut besetzt ist, freuen sich alle anderen Register auf zusätzliche Mitspieler, die bei den wöchentlichen Proben (außerhalb der Ferien montags, 20 Uhr, in der Bruno–Frey–Musikschule) herzlich willkommen sind.

Auch organisatorisch stellt sich die Stadtkapelle neu auf. Zwischen dem Orchestervorstand, dem neuen Orchesterausschuss und dem Dirigenten hat sich eine gute Arbeitsteilung entwickelt. Neben der Öffentlichkeitsarbeit in den Printmedien ist die Stadtkapelle nun auch auf Instagram aktiv, und die Homepage des Musikvereins wird momentan überarbeitet.

Mittlerweile ist auch die Frage der zukünftigen musikalischen Leitung geklärt: Mit Simon Föhr hat die Stadtkapelle einen erfahrenen Dirigenten für sich gewonnen, der ab 2024 den Taktstock von Martin Remke übernehmen wird.

Für ihr Jubiläumskonzert (19. November, 17 Uhr in der Gigelberghalle), hat sich die Stadtkapelle ein vielfältiges Programm vorgenommen, das unter dem Motto steht: ‚Musik bewegt uns — Tänze, Märsche, Emotionen‘.

[email protected]