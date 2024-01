Handwerkssenioren erhalten Auszeichnungen

Die Kreishandwerkerschaft würdigte bei einem besinnlichen Nachmittag die Lebensleistung verdienter Handwerkssenioren. Die Altmeisterfeier folge der guten Tradition, innerhalb der Handwerkerfamilie die Verbindung zu den meist aus dem aktiven Arbeitsleben ausgeschiedenen Seniorinnen und Senioren weiter zu pflegen, meinte Kreishandwerksmeister Franz Manz.

„Mit der heutigen Ehrung wollen wir unseren Dank dafür aussprechen, was Sie im Laufe vieler Jahrzehnte im Handwerk Gutes getan haben und dies gebührend feiern“, führte er weiter aus und gab damit den Takt in der voll besetzten Fischbacher Gemeindehalle vor. Dem schlossen sich von der Handwerkskammer Ulm Geschäftsbereichsleiterin Susanne Schwaderer und Dekan Matthias Krack in ihren Grußworten gerne an.

„Wer eine solche Auszeichnung erhält, hat sehr viel geleistet in seinem Leben“, stellte Franz Manz bei der Übergabe der Meisterbriefe fest. Sechs Handwerkssenioren, die vor 50 Jahren ihren großen Befähigungsnachweis ablegten, erhielten den Goldenen Meisterbrief. 18 Altmeister bekamen den Diamantenen Meisterbrief für 60 Jahre.

Mit ganz seltenen Urkunden bedacht wurden Heinz Billwiller, Kraftfahrzeugmechanikermeister aus Biberach, Hildegard Gälle, Damenschneidermeisterin aus Biberach, Hans Hensel, Friseurmeister aus Riedlingen, Franz Hutzel, Maurermeister aus Biberach, Georg Schiedel, Metzgermeister aus Riedlingen und Franz Selg, Stuckateurmeister aus Riedlingen. Sie machten ihren Meisterbrief vor 65 Jahren. Bei allen war die Freude offensichtlich, sich einmal wieder mit den ehemaligen Kollegen auszutauschen.

Den Goldenen Meisterbrief erhielten: Franz Anliker, Schreiner, Langenenslingen; Gerhard Maurer, Elektroinstallateur, Schwendi; Karl Josef Schick, Kraftfahrzeugtechniker, Ochsenhausen; Richard Schickinger, Maler- und Lackierer, Altheim; Georg Stallbaumer, Maler- und Lackierer, Attenweiler; Dietmar Wickfelder, Kraftfahrzeugelektriker, Biberach.

Den Diamantenen Meisterbrief erhielten: Hansmichael Albrecht, Maschinenbaumechaniker, Eberhardzell; Bruno Aleker, Metzger, Andelfingen; Karl Baldauf, Metallbauer, Steinhausen/R.; Günther Becker, Elektroinstallateur, Laupheim; Josef Behringer, Metallbauer, Eberhardzell; Annemarie Buck-Dangel, Friseurin, Riedlingen; Wolfgang Hellgoth, Dachdecker, Biberach; Gebhard Hepp, Zimmerer, Äpfingen; Erwin Müller, Friseur, Ummendorf; Josef Ott, Elektroinstallateur, Schwendi; Josef Raidt, Metzger, Berkheim; Walter Ruf, Kraftfahrzeugmechaniker, Schönebürg; Herbert Schlagentweith, Schreiner, Biberach; Pius Schönegg, Schreiner, Mühlhausen; Hans Sproll, Kraftfahrzeugmechaniker, Ingoldingen; Alois Stehle, Metallbauer, Burgrieden; Herbert Wagner, Schornsteinfeger, Riedlingen; Hans Wieland, Schuhmacher, Biberach.