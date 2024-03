Die Kfz-Innung Biberach hat nach bestandener Abschlussprüfung 43 junge Männer und Frauen aus dem Ausbildungsverhältnis in den Gesellenstand verabschiedet. Fünf Belobigungen wurden überreicht. Bei der deutschen Meisterschaft im Handwerk, German Craft Skills, gab es zwei gute Platzierungen. Dies teilt die Kreishandwerkerschaft mit.

Thomas Schick von der Volksbank Biberach begrüßte als Gastgeber die große Schar der Gäste - Junghandwerkerinnen und Junghandwerker, die Vertreter der Betriebe, Eltern, Lehrer und Prüfungskommission - in den Räumen am Bismarckring in Biberach. Obermeister Martin Vöhringer motivierte die Gesellinnen und Gesellen in dieser spannenden Zeit, sich aktiv am Wandel zu beteiligen. Er bedankte sich bei allen, die an der Durchführung der Prüfungen beteiligt waren. Renate Granacher-Buroh, Oberstudiendirektorin der Karl-Arnold-Schule Biberach, schloss sich mit den besten Wünschen für die berufliche Zukunft an.

Als Gastredner stellte der CDU-Landtagsabgeordnete Thomas Dörflinger die Bedeutung der Handwerksberufe in der heutigen Zeit in den Vordergrund. Ein erster Schritt in das Berufsleben sei geschafft: „Im Wandel der Zeit ist es wichtig Schritt zu halten, danach folgen viele weitere. Seien Sie Mittendrin statt nur dabei“, ermutigte Dörflinger die Jugend.

Kreishandwerksmeister Franz Manz beglückwünschte die Junggesellinnen und Junggesellen zur bestandenen Facharbeiterprüfung. Er berichtete Wissenswertes über das Handwerk im Allgemeinen. Mit einem eigens bedruckten T-Shirt „Ich bin wer - ich bin HandWERker“ überbrachte er die Botschaft, dass der Handwerksberuf ein Beruf der Zukunft mit „Kopf und Hand“ ist. „Handwerk ist Bildung pur“, schloss er seine Ausführungen. Als besonderen Festakt des Abends erhob er die anwesenden Junghandwerkinnen und Junghandwerker mit der Freisprechungsformel in den Gesellenstand.

Als Vorsitzender der Prüfungskommission ermunterte Andreas Dangel alle, so zu bleiben, wie sie seien, und sich nicht hinter einer Maske zu verstecken. Gemeinsam mit Obermeister Martin Vöhringer überreichte er dann die Gesellenbriefe und Ehrungen aus den Prüfungen Sommer 2023 und Winter 2023/24 an.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen: Maik Kottisch (Ausbildungsbetrieb: Autocenter Biberach, Biberach), Abel Simon Gunst, Leon Buchauer und Maximilian Ott (Autohaus Biberach, Biberach), Petro Dangel (Beck, Maselheim), Pascal Honold (Benz, Laupheim), Tina Weidler (Billwiller, Biberach), Lukas Bogenrieder (Bottenschein, Laupheim), Edwin Holm (Braig, Ummendorf), Lukas Kühnbach (Brugger, Füramoos), Arian Leonhart (Diebold, Ertingen), Elia Bandinu, Lisa-Marie Engels und Raphael Stöferle (Filser, Laupheim), Henning Ziegler, Luis Neumann, Danny Schnur und Lucas Stuhler (Gairing, Riedlingen), Kilian Mast (Hennigs, Ummendorf), David Sonleiter (Hörnle, Schemmerhofen), Nadine Barth (Humm, Laupheim), Marlon Eichardt (Missel, Uttenweiler), Raphael Polzer, Niklas Romer, Markus Wardetzki und Nikita Wolman (Munding, Biberach), Jonas Ditscheid und Carolyn Ott (Moll, Biberach), Kevin Resch (Natterer, Biberach) Michael Wart (Ott, Eberhardzell), Junes Ramadan (Ramadan, Mittelbiberach), Tim Schäfer (Rapp, Schemmerhofen), Luca Bandinu (Rogg, Laupheim), Andrei-Viorel Poani (Rothmund, Neufra), Patrik Braig (Ruf, Schönebürg), Fabian Bucher und Silas Gerstmair (Steinhart & Kraus, Riedlingen), Marius Skamira, Emirhan Emer (Stroppel, Bad Schussenried), Tim Eggert (T & T, Biberach) Johannes Funk, Luca Sailer und Simon Schmid (Wild, Berkheim).

Belobigungen gingen an: Leon Buchauer (Ausbildungsbetrieb: Autohaus Biberach, Biberach), Jonas Ditscheid (Moll, Biberach), Tim Eggert (T & T, Biberach), Marlon Eichardt (Missel, Uttenweiler), Henning Ziegler (Gairing, Riedlingen).

Deutsche Meisterschaft im Handwerk, German Craft Skills: Lukas Kühnbach (Ausbildungsbetrieb: Brugger, Füramoos), 10. Platz auf Kammerebene; Markus Wardetzki (Munding, Biberach), 9. Platz auf Kammerebene.