Biberach

Handtmann Mitarbeiter für langjährige Betriebszugehörigkeit geehrt

Biberach / Lesedauer: 2 min

In einem festlichen Rahmen wurden die langjährige Leistung der Mitarbeitenden gewürdigt und im entsprechenden Rahmen geehrt (von links): Markus Handtmann (Geschäftsführer Holding), Franz Koch (25 J., Metallgusswerk), Johann Zwezich (25 J., Maschinenfabrik), Ralf Scheerer (25 J., Metallgusswerk), Eduard Stroh (25 J., Elteka), Roman Neumüller (25 J., Metallgusswerk Produktion), Friedrich Bertrand (40 J., Metallgusswerk), Dieter Binder (25 J., Metallgusswerk), Thomas Saalmüller (25 J., Maschinenfabrik), Frank Rieder (25 J., Metallgusswerk), Franz Leicht (40 J., Metallgusswerk Produktion), Marion Mangler (25 J., Metallgusswerk), Patrick Schmieder (25 J., Service), Emin Göksu (40 J., Metallgusswerk), Viktor Berger (25 J., Metallgusswerk), Claus Heinzelmann (25 J., Maschinenfabrik), Marc Christian Bühler (25 J., e-solutions). (Foto: Handtmann )

40 und 25 Jahre Betriebszugehörigkeit sind Gründe zu feiern: Mit einer Einladung zum Abendessen in den Landgasthof „Zur Linde“ in Steinhausen dankten Markus Handtmann, Geschäftsführer Holding und Robert Omagbemi, Konzernleiter Personal, den Mitarbeitenden, die in den Jahren 1983 und 1998 eine Beschäftigung in den Handtmann Unternehmen am Standort Biberach aufgenommen hatten.

Veröffentlicht: 07.08.2023, 09:06 Von: sz