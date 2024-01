Handball-EM: Deutschland wird Halbfinale zugetraut

Die deutsche Handball-Nationalmannschaft trifft im Auftaktspiel der Heim-EM in Düsseldorf am Mittwoch auf die Schweiz (20.45 Uhr, live im ZDF). Weitere Gegner des Teams von Bundestrainer Alfred Gislason sind in der Vorrundengruppe A Frankreich und Nordmazedonien. Was ist der Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) zuzutrauen und wer ist der Titelfavorit? Die „Schwäbische Zeitung“ hat sich bei Handballfachleuten aus der Region umgehört.

Von Knorr und Wolff hängt viel ab

„Deutschland kommt auf jeden Fall ins Halbfinale. Die Testspiele gegen Portugal zuletzt waren sehr vielversprechend“, sagt Isabell Angermann, Rückraumspielerin der SG Schemmerhofen/Uttenweiler, die in der Bezirksklasse angesiedelt ist. „Die Mannschaft scheint gut drauf zu sein, insbesondere Spielmacher Juri Knorr. Von ihm wird auch viel abhängen, ebenso von Andreas Wolff im Tor.“

Deutschland kann nach Ansicht der 35-Jährigen auch durchaus den Titel holen. Dafür müsse aber schon viel zusammenlaufen. „Titelfavorit ist für mich der aktuelle Weltmeister Dänemark“, so Angermann. „Zum Favoritenkreis gehören ebenfalls Norwegen, Schweden und Olympiasieger Frankreich.“

Die Mischung stimmt

„Ich hoffe, dass die deutsche Mannschaft ins Halbfinale kommt“, freut sich der Sportliche Leiter der Bezirksliga-Männer der TG Biberach, Maurizio Reinhold. Zuzutrauen sei es dem Team auf jeden Fall, denn die Mischung zwischen jung und alt stimme. „Die Junioren-Weltmeister werden sicher frischen Wind ins Team bringen. Die Ausfälle von Michalzik und Groetzki sind zu kompensieren, auch wenn es für die beiden schwer ist.“

Zudem sei das deutsche Team auf der Torhüterposition sehr gut besetzt. Vor allem werde es aber darauf ankommen, dass Juri Knorr auch im Nationalteam konstant gut spiele. Für den Titel kommen für Reinhold die Skandinavier, also Dänemark, Schweden und Norwegen infrage, weil sie aktuell den besten Handball spielen.

Hoffnung auf Schub für den Handball

„Deutschland wird ins Halbfinale kommen. Bundestrainer Alfred Gislason hat eine gute Mannschaft zusammengestellt“, sagt Stefan Beljic, Spielmacher des Landesligisten HRW Laupheim, und fügt hinzu: „Die Euphorie ist da, das Team ist heiß und traditionell ist Deutschland auch eine gute Turniermannschaft.“ Es könne durchaus auch sein, dass Deutschland den Titel hole, auch wenn das eher unwahrscheinlich sei.

„Titelfavoriten sind mich Weltmeister Dänemark, Norwegen um Sander Sagosen und Spanien mit den Duschebajew-Brüdern“, so der 31-Jährige. „Ich freue mich auf jeden Fall sehr auf das Turnier. Es ist super für den Handballsport, dass das Turnier in Deutschland stattfindet. Das könnte dem Handball einen Schub geben. Das hat man ja auch schon 2007 gesehen, als Deutschland zu Hause den WM-Titel geholt hat.“

Bessere Besetzung als bei der WM

„Für mich ist das Halbfinale ein realistisches Ziel für die deutsche Mannschaft, weil bei einem guten Start die Handballeuphorie ausbrechen wird wie 2007“, prognostiziert Markus Klemencic-Müller, in Doppelfunktion Trainer der Oberliga-Frauen und der Bezirksliga-Männer der TG Biberach. Handball sei nach Fußball die Nummer zwei und könne das ganze Land begeistern. Außerdem sei die Mannschaft besser besetzt als bei der WM vor einem Jahr.

„Zu den Titelfavoriten zählen sicher wieder die alten Bekannten aus Dänemark, Frankreich und Spanien, die in den vergangenen Jahren die meisten wichtigen Turniere gewonnen haben. Für Österreich droht das Aus in der Hauptrunde, was aber schon ein Erfolg wäre“, sagt der Österreicher in Diensten der TG.

Defizite im Vergleich zu anderen Teams

„Das Viertelfinale ist für Deutschland möglich. Danach wird Schluss sein, weil die Mannschaft einfach noch nicht so weit ist, um mehr erreichen zu können“, sagt Tobias Meiners, Chefcoach des Landesligisten HRW Laupheim. „Auf Halbrechts und Halblinks gibt es Defizite im Vergleich zu Teams wie Olympiasieger Frankreich oder Weltmeister Dänemark.“

Diese beiden Mannschaften gehören für den 37-Jährigen auch zum Kreis der Favoriten sowie auch Norwegen, Schweden und Spanien. „Es wird jedenfalls einen spannenden Kampf um den Titel geben“, so Meiners.