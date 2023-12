Hallensportbad hat an Heiligabend und Silvester geschlossen

Die Biberacher Stadtverwaltung und ihre öffentlichen Einrichtungen sind vom 24. bis 26. Dezember sowie an Silvester, Neujahr und an Dreikönig geschlossen. Einige Besonderheiten sind aber zu beachten.

Das Museum Biberach bleibt an Heiligabend, am 25. Dezember, Silvester und am 1. Januar geschlossen. Ansonsten kann das Museum zu den regulären Öffnungszeiten besucht werden, dies gilt auch für den zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember, und Dreikönig, 6. Januar.

Die Bruno-Frey-Musikschule, das Sachgebiet „Steuern“ der Kämmerei und die VHS Biberach sind ab dem 23. Dezember bis einschließlich Freitag, 5. Januar, geschlossen. Eine Anmeldung zu den VHS-Kursen ist in diesem Zeitraum online unter www.vhs-biberach.de möglich.

Das städtische Seniorenbüro und die Ortsverwaltung Stafflangen schließen ab Freitag, 22. Dezember, bis einschließlich Freitag, 5. Januar, ihre Türen. Auch die Abendsprechstunde in Stafflangen am 21. Dezember entfällt. Die Ortsverwaltung Ringschnait schließt ab Freitagnachmittag, 22. Dezember, bis einschließlich 5. Januar. In Mettenberg schließt die Ortsverwaltung ab 22. Dezember bis einschließlich Montag, 8. Januar. Die Rißegger Ortsverwaltung ist bereits ab Donnerstag, 21. Dezember, geschlossen und ab Montag, 8. Januar, wieder zu den gewohnten Uhrzeiten geöffnet.

Das Biberacher Hallensportbad ist während der Weihnachtsferien von Samstag, 23. Dezember, bis Sonntag, 7. Januar, täglich von 9 bis 20 Uhr, dienstags und donnerstags bis 22 Uhr geöffnet. Am ersten Weihnachtsfeiertag und Neujahr öffnet das Bad von 14 bis 20 Uhr, am zweiten Weihnachtsfeiertag und Dreikönig von 9 bis 20 Uhr. An Heiligabend und Silvester ist das Bad geschlossen.