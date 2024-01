Rund 2000 Zuschauer, darunter 1600 zahlende, hat der Ausrichter TSV Warthausen bei der 35. Auflage der Fußball-Hallenmeisterschaft des Landkreises Biberach in der BSZ-Halle verzeichnet. Im Vorjahr waren es noch 2200 zahlende Zuschauer. Dennoch fiel die Bilanz sowohl bei Ralf Häussermann, im Landratsamt für das Turnier in Biberach zuständig, als auch beim TSV insgesamt positiv aus.

TSV trotz weniger Zuschauern sehr zufrieden

3000 Zuschauer hatte sich der TSV Warthausen im Vorfeld der Hallenkreismeisterschaft erhofft. Trotz der Tatsache, dass es letztlich weniger waren, ist man beim TSV laut Abteilungsleiter Oliver Popp sehr zufrieden mit der Besucherzahl gewesen. „Warum es weniger Zuschauer waren, kann ich mir nicht erklären, vielleicht war es auch der neuerliche Wintereinbruch. Dass es der höhere Eintrittspreis war, glaube ich nicht“, so der 34-Jährige.

Organisatorisch sei alles glatt gelaufen, ein Rädchen habe ins andere gegriffen. „Die abteilungsübergreifend 104 Helfer haben einen top Job gemacht. Das zeigt, dass der Zusammenhalt im Verein stimmt“, sagt Popp. Der Abbau sei am Sonntag um 21.30 Uhr erledigt und Hausmeister Rolf Benzinger bei der Schlüsselübergabe sehr zufrieden gewesen. „Die Rückmeldungen der Teams und Zuschauer war durchweg positiv. Vor allem wurde die perfekte Organisation gelobt“, so der TSV-Abteilungsleiter.

Die finanzielle Bilanz des Ausrichters fiel positiv aus. „Die Abrechnung ist noch nicht ganz fertig. Wir werden aber sicher ein gutes, positives Ergebnis erzielen“, sagt Popp.

Sportlich mehr ausgerechnet

In sportlicher Hinsicht sei man mit dem Abschneiden der ersten Mannschaft der SGM Warthausen/Birkenhard nicht zufrieden gewesen. Diese war schon in der Vorrunde ausgeschieden. „Da hatten wir uns schon mehr ausgerechnet“, so der TSV-Abteilungsleiter. „Die Gruppe war aber auch schwer mit der SGM Ringschnait/Mittelbuch II, Türkspor Biberach I, dem SV Mietingen und dem FC Mittelbiberach. Dennoch war es spielerisch einfach zu wenig.“

Über die Leistung der zweiten Mannschaft sei man sehr erfreut gewesen. „Das Erreichen der Zwischenrunde als einer der besten Vorrundengruppendritten war sehr gut“, sagt Popp.

Keine Erklärung für geringere Zuschauerzahl

„Die Halle war an allen drei Tagen gut gefüllt. Sogar am Freitag war die Halle voll, was in den letzten Jahren nicht immer der Fall war“, so Ralf Häussermann. „Warum es dennoch weniger zahlende Zuschauer waren als im Vorjahr kann ich mir nicht erklären. Grundsätzlich ist die Anziehungskraft und die Akzeptanz des Turniers weiterhin sehr groß. Ich habe nur positive Rückmeldungen von den Teams bekommen.“

Besonders gelobt worden sei dabei auch immer der Ausrichter TSV Warthausen. „Der hat einen super Job gemacht, von der Auslosung angefangen, über die Verpflegung bis hin zur Organisation vor Ort in der BSZ-Halle“, sagt der 41-Jährige. „Ein besonderer Dank von meiner Seite aus geht an Oliver Popp, Manfred und Linda Krause, Marco Adelgoß und Fabian Wenger vom Organisationsteam für eine reibungslose Zusammenarbeit.“

Werbung für den Hallenfußball

Sportlich habe es gute Spiele zu sehen gegeben, vor allem am Sonntag. „Das beste Spiel war für mich das Halbfinale zwischen Türkspor Biberach und dem FV Biberach. Das war Werbung für den Hallenfußball“, so Häussermann. „Gratulation auch an den SV Mietingen, der über das gesamte Turnier eine große Konstanz an den Tag gelegt hat und letztlich auch verdient Turniersieger geworden ist.“

Die positive Überraschung war für den Mitarbeiter des Landratsamt die SGM Ummendorf/Fischbach I. „Es ist bekannt, dass die Ummendorfer in der Halle in der Regel eine gute Rolle spielen, aber das, was sie diesmal gezeigt haben, war richtig klasse. Als A-Ligist Vierter zu werden, ist eine große Leistung“, sagt der 41-Jährige.

SV Bad Buchau zieht als Ausrichter zurück

Der Termin für die Hallenkreismeisterschaft im kommenden Jahr stehe noch nicht genau fest. Das Turnier werde aber auf jeden Fall wieder über Dreikönig hinweg stattfinden. Ausrichter werden der TSV Ummendorf und der SV Ringschnait sein.

Nach dem Turnier 2025 werde die Ausrichtung der Hallenkreismeisterschaft für die fünf darauffolgenden Jahre neu vergeben. „Der ursprünglich für 2026 vorgesehene Ausrichter SV Bad Buchau hat zurückgezogen mit der Begründung, dass er das Turnier aktuell nicht stemmen kann. Das ist sehr schade, aber nicht zu ändern“, so Häussermann. „Die Ausschreibung für die Ausrichtung ab 2026 wird im Frühjahr dieses Jahres erfolgen.“

Der Endstand der Hallenkreismeisterschaft: 1. SV Mietingen, 2. FV Biberach, 3. Türkspor Biberach I, 4. SGM Ummendorf/Fischbach I, 5. SV Ochsenhausen, 6. SGM Ringschnait/Mittelbuch I, 7. FC Wacker Biberach I, 8. SF Schwendi.